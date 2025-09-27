صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوسٹاریکا کے وزیر خارجہ سے ملاقات

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) نیویارک میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کوسٹاریکا کے وزیرخارجہ سے ملاقات کی ،دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا۔ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے کثیرالجہتی تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ۔

