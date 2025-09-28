پاکستان علاقائی و عالمی امن کیلئے تعمیری کردار ادا کرتا رہےگا:شہباز شریف
نیویارک (اپنے نامہ نگار سے ، نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن کی حیثیت سے علاقائی و عالمی امن و سلامتی کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ دنیا کو مل کر مزید موسمیاتی مالی وسائل متحرک کرنے چاہئیں اور جموں و کشمیر تنازع کا منصفانہ و پرامن حل اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تلاش کیا جانا چاہئے۔۔۔۔
انہوں نے یہ بات جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر اقوامِ متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات میں کہی۔قبل ازیں وزیراعظم نے ملک میں حالیہ سیلابی صورتحال اور بحالی کے اقدامات پر ویڈیو لنک کے ذریعے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ۔ وزیراعظم نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کو امدادی کارروائیوں کی کڑی نگرانی اور باقاعدہ جائزہ اجلاس بلانے کی ہدایت کی جبکہ چیئرمین این ڈی ایم اے کو صوبوں اور پی ڈی ایم ایز کے ساتھ مل کر نقصانات کے تخمینے اور بحالی کے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت دی۔شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب سے فصلوں اور انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ جلد مکمل کیا جائے تاکہ جامع منصوبہ بندی میں سہولت ہو۔ انہوں نے ایم-5 کے دریائے ستلج میں متاثرہ حصے کی فوری بحالی اور جلال پور پیر والا میں موٹروے پر پڑنے والے شگاف کی فوری مرمت کی ہدایت دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ اور متاثرہ علاقوں میں موزوں فصلوں کی کاشت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔اجلاس کو بتایا گیا کہ ساڑھے تین لاکھ متاثرہ افراد کیمپس سے گھروں کو واپس جا چکے ہیں، سندھ کے چند مقامات پر لوگ کیمپس میں موجود ہیں مگر پانی اترنے کے بعد وہ بھی جلد گھروں کو لوٹ جائیں گے ۔ متاثرین کو راشن اور دیگر امداد کی فراہمی جاری ہے ۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت پنجاب متاثرین کی بحالی کے لیے مثالی اقدامات کر رہی ہے ۔ وزیراعظم نے آئندہ ایک ہفتے میں نقصانات پر جامع رپورٹ مرتب کر کے پیش کرنے کی ہدایت کی۔وزیراعظم نے ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان تجارت کے فروغ کے حوالے سے اجلاس کی بھی صدارت کی اور کہا کہ پاکستان و ملائیشیا کے دیرینہ برادرانہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ ملائیشیا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا جسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ ملائیشیا کو بیف کی برآمد کے لیے ٹھوس اور قابلِ عمل منصوبہ بندی کریں۔بعد ازاں وزیراعظم امریکا کا دورہ مکمل کر کے جنیوا پہنچے جہاں انہوں نے اپنے بھائی اور مسلم لیگ (ن) کے قائد نواز شریف سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ وزیراعظم نے سابق وزیراعظم کو امریکا کے اہم دورے اور صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ شہباز شریف بعد ازاں جنیوا سے لندن روانہ ہوگئے جہاں وہ چند روز قیام کریں گے ۔