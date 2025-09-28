بھارت دہشتگردوں کی مالی و عسکری سر پرستی، کشمیر میں ظلم چھپا نہیں سکتا:پاکستان
نیویارک (محمد حسن رضا سے ، دنیا نیوز)اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستانی سفارتکار صائمہ سلیم نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی و عسکری سرپرستی اور کشمیر میں اپنے مظالم دنیا سے چھپا نہیں سکتا۔۔۔
بھارتی مندوب کے بیان کے جواب میں انہوں نے کہا ہم مجبور ہیں کہ اس ملک کو جواب دیں جو فیصلہ نہیں کر پایا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا نقاب اوڑھے یا سب سے بڑی جھوٹ کی فیکٹری کے طور پر بے نقاب ہو۔ ہر سال بھارت اس فورم پر پرانے جھوٹ کا بوجھ لاتا ہے مگر اس کا منافقانہ چہرہ دنیا پر عیاں ہوچکا ہے ۔پاکستانی مندوب نے کہا کہ بھارت واحد ملک ہے جو اندرون و بیرون ملک ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو اپنی پالیسی کے طور پر اختیار کرتا ہے ۔ اس کی پراکسیز جیسے ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے پاکستان میں ہزاروں بے گناہ شہریوں کو شہید کیا اور عبادت گاہوں، درسگاہوں اور بازاروں کو خون میں نہلایا۔ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ فورم یقیناً ایک جارح اور قابض ریاستی سرپرست دہشتگرد سے لیکچر سننے کا محتاج نہیں۔انہوں نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعہ پر آزاد و شفاف تحقیقات سے انکار کرکے اپنی حقیقت آشکار کردی۔ 7 سے 10 مئی 2025 کے دوران بھارت کی بلاجواز جارحیت میں پاکستان کے بے گناہ مرد، عورتیں اور بچے شہید ہوئے ۔ پاکستان نے جنگ سے پہلے ، دوران اور بعد میں ہمیشہ ذمہ دارانہ مؤقف اپنایا تاکہ شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان نہ پہنچے ۔ مگر بھارت کی لاپروا جوہری جنگجوئی اور اشتعال انگیزی نے اس کے سامراجی عزائم کو بے نقاب کردیا،غرور کا بلبلا پھٹ گیا، فوجی طاقت کا افسانہ بکھر گیا اور اس کے نقصانات کے شواہد عالمی برادری نے خود دیکھے ۔صائمہ سلیم نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کو معطل رکھنا بھارت کے مکروہ کردار کو عیاں کرتا ہے ۔ پانی کو ہتھیار بنا کر بھارت نے کروڑوں افراد کو بنیادی حق سے محروم کیا اور عالمی قانون کو پامال کیا۔ بھارت میں آر ایس ایس-بی جے پی حکومت کی سرپرستی میں اقلیتوں پر ظلم معمول بن چکا ہے ۔ مسلمان ایمان کی وجہ سے ، عیسائی عبادت کی وجہ سے ، سکھ شناخت کی بنیاد پر اور دلت ذات کی بنیاد پر نشانہ بنتے ہیں۔ دنیا گجرات، دہلی اور منی پور کے واقعات نہیں بھولی جہاں ریاستی سرپرستی میں قتل عام ہوا۔انہوں نے کہا کہ بھارت کی نفرت انگیز قیادت، نسل کشی کی کھلی اپیلیں اور میڈیا کے ذریعے تعصب کی پرورش سب کے سامنے ہیں۔ بھارت اپنی سرحدوں سے باہر ہمسایوں کو ڈراتا ہے ، پراکسیز کو فنڈ کرتا ہے اور خطے کو غیرمستحکم کرتا ہے ۔ کوئی بھی جعل سازی اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی کہ جموں و کشمیر بھارت کا حصہ کبھی نہیں تھا اور نہ ہے ۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں اس خطے کو متنازعہ قرار دیتی ہیں اور اس کا فیصلہ صرف اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری سے ہوگا۔پاکستانی مندوب نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے 9 لاکھ فوجی تعینات کر رکھے ہیں، ظالمانہ قوانین، جبری گمشدگیاں، اجتماعی قبریں، جنسی تشدد اور میڈیا بلیک آؤٹ معمول بن چکے ہیں۔ اگست 2019 کے بعد غیرقانونی آبادیاتی انجینئرنگ کے ذریعے نوآبادیاتی منصوبہ تیز کر دیا گیا ہے ۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ ہماری خودمختاری اور شہریوں پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے ، اگر جارحیت مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کی منافقت کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ بھارت کے جھوٹ اور پروپیگنڈا کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت پر پردہ نہیں ڈال سکتے ۔ جموں و کشمیر کے عوام انصاف، وقار اور آزادی کے حقدار ہیں اور ایک دن ضرور آزاد ہوں گے ۔