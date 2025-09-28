اسحاق ڈار کی مراکش کے وزیرخارجہ ودیگر شخصیات سے ملاقاتیں
نیویارک (نیوز ایجنسیاں )نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نیویارک میں مراکش کے وزیر خارجہ سمیت اہم شخصیات سے ملاقات کی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80 ویں اجلاس کے موقع پر مراکش کے وزیر خارجہ ناصر بوریتا سے ملاقات میں دونوں اطراف نے تجارت، سرمایہ کاری، روابط اور علاقائی امن میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔۔۔
انہوں نے پاکستان مراکش تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور کثیرالجہتی فورمز پر تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر اینالینا بیرباک سے ملاقات میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل بشمول مسئلہ فلسطین کے حل اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی فوری ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے تنازع جموں و کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل کرنے پر زور دیا۔اسحاق ڈار سے دولت مشترکہ کی سابق سیکرٹری جنرل پیٹریشیا سکاٹ لینڈ نے بھی ملاقات کی، نائب وزیراعظم نے دولت مشترکہ کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے میں سابق سیکرٹری جنرل کے کردار کو سراہا اور 2024 میں ان کے کامیاب دورہ پاکستان کو یاد کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی امن و ترقی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق سیکرٹری جنرل نے علاقائی امن اور ترقی کے اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے نائب وزیراعظم کے فعال کردار کو سراہا۔