محسن نقوی کی ڈائریکٹر ایف بی آئی سے ملاقات، انسداد دہشتگردی اور تعاون پر تبادلہ خیال
واشنگٹن (اے پی پی)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات میں غیر قانونی امیگریشن، انسداد دہشتگردی اور پولیس افسرو ں کے تبادلہ پروگرامز پر تبادلہ خیال کیا ہے۔۔۔
محسن نقوی نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات کی ہے جس میں غیر قانونی امیگریشن، انسداد دہشتگردی اور پولیس افسروں کے تبادلہ پروگرامز پر تبادلہ خیال کیا ہے ۔ محسن نقوی نے کاش پٹیل کے پیشہ ورانہ انداز اور وژن کو سراہا اور کہا کہ یہ تعاون دونوں ممالک کے لئے مفید ہے ۔