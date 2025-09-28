پاکستان میں بھارتی دہشتگردی کے ناقابل تردید ثبوت:بلومبرگ
واشنگٹن (دنیا مانیٹرنگ)نیویارک میں خالصتان تحریک کے رہنما گروپت ونت سنگھ پنن کو قتل کرنے کی سازش کے الزام میں گرفتار بھارتی شہری نکھل گپتا کے مزید ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق نکھل گپتا کو جون 2023 میں چیک جمہوریہ سے گرفتار کر کے امریکا کے حوالے کیا گیا۔۔۔
جہاں اس پر مقدمہ جاری ہے ۔نکھل گپتا، جو ایک بھارتی بزنس مین ہے ، نے اعتراف کیا کہ اسے بھارتی انٹیلی جنس آفیسر آکاش یادو نے گروپت ونت سنگھ کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ بدلے میں بھارتی انٹیلی جنس نے اسے بھارت میں درج مقدمات سے بری کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔رپورٹ کے مطابق عدالت میں پیش شواہد میں نکھل گپتا اور آکاش یادو کے درمیان سینکڑوں واٹس ایپ پیغامات اور ای میلز شامل ہیں، جن میں ہدف، اسلحہ، اور منصوبہ بندی کی تفصیلات شامل ہیں۔ دونوں نے پاکستان اور نیپال میں بھی اہداف پر حملوں کی بات چیت کی۔بلوم برگ کا کہنا ہے کہ گروپت ونت سنگھ پنن اور ہردیپ سنگھ نجر، جو 2023 میں کینیڈا میں قتل ہوئے ، خالصتان تحریک کے سرگرم رہنما تھے ۔ بھارت نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس کا ایک ایجنٹ امریکا میں ممکنہ قتل کی سازش میں ملوث تھا، جسے بعد ازاں برطرف کر دیا گیا۔بین الاقوامی سطح پر ان کارروائیوں کے باعث بھارت کے امریکا، کینیڈا، پاکستان اور نیپال سے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔