پاک سعودی دفاعی معاہدہ: خطے میں نئی صف بندی
پیرس (اے ایف پی)پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس ماہ طے پانے والے نئے دفاعی معاہدے نے ماہرین کو حیران کر دیا ہے ۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند روز قبل خلیجی خطے میں قطر میں حماس کے کمپاؤنڈ پر اسرائیلی حملوں نے ہلچل مچا دی تھی۔۔۔
یہ پیش رفت اس وقت ہوئی ہے جب ایران اور اسرائیل دونوں کی جانب سے دوحہ پر حملے کیے گئے ، تہران کے جوہری پروگرام کے مستقبل پر سوالیہ نشان موجود ہیں اور مئی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جھڑپوں نے خطے میں کشیدگی بڑھا دی تھی۔بروکنگز انسٹی ٹیوشن کے جاشوا وائٹ کے مطابق، "یہ اعلان اُن لوگوں کے لیے بھی غیر متوقع تھا جو مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی ڈرامائی پیش رفتوں کے عادی ہیں۔"یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں پر محیط عسکری تعلقات کی توسیع ہے ۔ وائٹ کے مطابق، یہ 1982 کے اُس تاریخی پروٹوکول معاہدے پر کھڑا ہے جس کے تحت بڑی تعداد میں پاکستانی فوجی سعودی عرب تعینات کیے گئے تھے ۔یورپی کونسل برائے خارجہ تعلقات کی ماہر کیمل لونس کا کہنا ہے کہ سعودی فوجیوں کی بڑی تعداد پاکستانی ماہرین سے تربیت یافتہ ہے جبکہ پاکستانی افسران سعودی وزارت دفاع میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کے مطابق، یہ معاہدہ طویل مذاکرات کا نتیجہ ہے اور اگرچہ اسے حالیہ واقعات سے جوڑنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اسرائیلی طاقت میں اضافے اور امریکی سلامتی ضمانتوں پر سعودی شکوک کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔لاہور یونیورسٹی کے سکیورٹی تجزیہ کار سید علی ضیا جعفری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ کی سکیورٹی ساخت میں اپنی اہمیت اجاگر کرنے کا موقع ہے جبکہ سعودی عرب، جو طویل عرصے تک امریکی طاقت پر انحصار کرتا رہا، اب سلامتی کے نئے ذرائع تلاش کر رہا ہے ۔ایٹمی پہلو؟پاکستان کے پاس تقریباً 170 ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن یہ ابہام برقرار ہے کہ آیا یہ صلاحیت اس معاہدے میں شامل ہے یا نہیں۔ تاحال دونوں حکومتوں نے کسی جوہری چھتری کے قیام کی تصدیق نہیں کی۔ریٹائرڈ سعودی جنرل نے اے ایف پی کو بتایا کہ معاہدے کے متن میں "روایتی اور غیر روایتی ذرائع" درج ہیں اور اس میں پاکستانی ایٹمی ہتھیاروں کو شامل کرنا واضح طور پر لکھا گیا ہے ۔ اسی طرح سعودی تجزیہ کار علی شہابی نے بھی کہا کہ "جوہری پہلو اس معاہدے کا لازمی حصہ ہے ۔"تاہم کئی ماہرین اس دعوے کو مبالغہ قرار دیتے ہیں۔ جعفری کے مطابق پاکستان کی ایٹمی حکمتِ عملی صرف بھارت کے گرد مرکوز ہے اور اس کا سعودی عرب کو ایٹمی چھتری فراہم کرنے کا کوئی اشارہ نہیں۔فرانسیسی ماہر برونو ٹرٹریس کے مطابق ابہام رکھنا شاید دانستہ حکمتِ عملی ہے ، کیونکہ "ڈیٹرنس کا ایک حصہ ہی یہ ہے کہ تفصیلات کو مبہم رکھا جائے ۔"سعودی عرب پاکستان کے روایتی حریف بھارت کے ساتھ بھی قریبی تعلقات رکھتا ہے ۔ بھارت کی تیزی سے ترقی کرتی معیشت سعودی تیل پر انحصار کرتی ہے اور سعودی عرب اس کا تیسرا بڑا سپلائر ہے ۔کیمل لونس کے مطابق، سعودی عرب کسی پاک-بھارت کشیدگی میں مداخلت نہیں کرے گا کیونکہ یہ اُس "ملٹی الائنمنٹ" پالیسی کے خلاف ہوگا جو بھارت اور سعودی عرب دونوں اختیار کر رہے ہیں۔لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ تصادم ہوا تو سعودی عرب کیا کرے گا؟ وائٹ کے مطابق، "ریاض کی اولین ترجیح یہ ہوگی کہ بھارت کے ساتھ تجارتی مفادات کو برقرار رکھے اور ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ کیے گئے دفاعی وعدوں کو بھی پورا کرے لیکن اب یہ توازن قائم رکھنا کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا۔"