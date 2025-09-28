صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرے ساتھ ہوٹل لابی میں تصویر بنائی گئی، اس خاتون کو نہیں جانتا:خواجہ آصف

  • دنیا میرے آگے
میرے ساتھ ہوٹل لابی میں تصویر بنائی گئی، اس خاتون کو نہیں جانتا:خواجہ آصف

واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنے ساتھ تصویر میں نظر آنے والی خاتون سے متعلق ایک مرتبہ پھر وضاحت کردی۔ خواجہ آصف نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ ہوٹل کی لابی میں تصویر بنائی گئی لیکن میں اس خاتون کو نہیں جانتا۔۔۔

 بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور ساتھ تصویر بھی بناتے ہیں، پاکستان واپس آکر اس معاملے سے متعلق انکوائری کروں گا۔وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان اور امریکا کے تعلقات میں بہتری خوش آئند ہے ، ابھی بہت ساری چیزیں ہورہی ہیں اس وقت ان پر بات کرنا مشکل ہوگا۔ پاک بھارت جنگ روکنے میں امریکی صدر نے کردار ادا کیا، جنرل اسمبلی کے اجلاس میں صدر ٹرمپ نے 42 ویں بار پاک بھارت جنگ روکنے کا ذکر کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak