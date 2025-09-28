میرے ساتھ ہوٹل لابی میں تصویر بنائی گئی، اس خاتون کو نہیں جانتا:خواجہ آصف
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنے ساتھ تصویر میں نظر آنے والی خاتون سے متعلق ایک مرتبہ پھر وضاحت کردی۔ خواجہ آصف نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ ہوٹل کی لابی میں تصویر بنائی گئی لیکن میں اس خاتون کو نہیں جانتا۔۔۔
بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور ساتھ تصویر بھی بناتے ہیں، پاکستان واپس آکر اس معاملے سے متعلق انکوائری کروں گا۔وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان اور امریکا کے تعلقات میں بہتری خوش آئند ہے ، ابھی بہت ساری چیزیں ہورہی ہیں اس وقت ان پر بات کرنا مشکل ہوگا۔ پاک بھارت جنگ روکنے میں امریکی صدر نے کردار ادا کیا، جنرل اسمبلی کے اجلاس میں صدر ٹرمپ نے 42 ویں بار پاک بھارت جنگ روکنے کا ذکر کیا۔