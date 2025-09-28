متنازعہ بنانے کے کوشش اس لئے کی گئی کیونکہ وہ مجھ سے ڈرتے ہیں :شمع جونیجو
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک )شمع جونیجو نے ’’ایکس‘‘پر اپنے پرانے ٹوئٹس کے سکرین شاٹس شیئر کردئیے ، جن میں انہوں نے غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کی مذمت کی تھی۔انہوں نے اپنی پوسٹ میں کہاکہ یوتھیے مجھے صہیونی کہہ رہے ہیں۔۔۔۔
جبکہ گزشتہ 2 سال سے میں تقریباً روزانہ غزہ کے بارے میں ٹوئٹ کر رہی ہوں، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو جنگی مجرم کہہ رہی ہوں اور اسرائیلی مظالم دکھا رہی ہوں۔ایک بار پھر یہ پوری مہم میرے خلاف اس لئے چلائی گئی ہے کیونکہ وہ صرف مجھ سے ڈرتے ہیں۔ میں نے جیسے برطانیہ میں اُن فاشسٹوں کی آتما رولی ہے ایسے ہی امریکا میں بھی اُن کا رام نام ستیا کروں گی۔