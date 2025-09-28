یواین پابندیاں :برطانیہ، فرانس جرمنی سے ایرانی سفیر واپس
تہران،نیو یارک (اے ایف پی)ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کے فیصلے پر جرمنی، فرانس اور برطانیہ میں تعینات اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا۔۔۔
ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ ان تینوں یورپی ممالک میں موجود ایرانی سفیروں کو مشاورت کیلئے تہران طلب کیا گیا ہے ۔ یورپی ممالک کا بنیادی مطالبہ امریکا کے ساتھ مذاکرات کی بحالی اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی جانب سے نگرانی کی اجازت دینا تھا، جسے ایران نے مسترد کر دیا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا امریکا نے تہران سے تمام افزودہ یورینیم حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے ، جس کے بدلے میں صرف تین ماہ کی پابندیوں میں نرمی کی پیشکش کی گئی۔ نیویارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ یہ مطالبہ کسی طور پر قابلِ قبول نہیں۔