صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یواین پابندیاں :برطانیہ، فرانس جرمنی سے ایرانی سفیر واپس

  • دنیا میرے آگے
یواین پابندیاں :برطانیہ، فرانس جرمنی سے ایرانی سفیر واپس

تہران،نیو یارک (اے ایف پی)ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کے فیصلے پر جرمنی، فرانس اور برطانیہ میں تعینات اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا۔۔۔

ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ ان تینوں یورپی ممالک میں موجود ایرانی سفیروں کو مشاورت کیلئے تہران طلب کیا گیا ہے ۔ یورپی ممالک کا بنیادی مطالبہ امریکا کے ساتھ مذاکرات کی بحالی اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی جانب سے نگرانی کی اجازت دینا تھا، جسے ایران نے مسترد کر دیا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا امریکا نے تہران سے تمام افزودہ یورینیم حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے ، جس کے بدلے میں صرف تین ماہ کی پابندیوں میں نرمی کی پیشکش کی گئی۔ نیویارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ یہ مطالبہ کسی طور پر قابلِ قبول نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak