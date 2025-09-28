بھارت :سمجھوتہ ایکسپریس بم دھماکے کے مرکزی ملزم فوجی افسر کی کرنل کے عہدے پر ترقی
نئی دہلی (دنیا مانیٹرنگ)بھارت میں سمجھوتہ ایکسپریس بم دھماکے کے مرکزی ملزم لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت کو عدالت سے بری ہونے کے صرف دو ماہ بعد کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔۔۔
کرنل پروہت پر 2007 کے دھماکے میں 68 افراد کے قتل کا الزام تھا۔ بھارتی عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے پروہت سمیت سات ملزموں کو بری کیا تھا ۔ متاثرہ خاندانوں نے فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے ۔ پروہت پر ہندو انتہاپسند تنظیم "ابھینو بھارت" کے قیام، فنڈنگ اور سازش میں مرکزی کردار کا الزام تھا۔ بھارتی حکومت کے رویے پر انسانی حقوق تنظیموں اور ناقدین نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔