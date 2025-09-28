صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا نے کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو کا ویزا منسوخ کر دیا

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی محکمہ خارجہ نے کولمبیا کے بائیں بازو کے صدر گوستاوو پیٹرو کا ویزا منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے ۔ امریکی حکام کے مطابق پیٹرو نے نیو یارک کی سڑک پر مظاہرے کے دوران امریکی فوجیوں کو احکامات نہ ماننے اور تشدد بھڑکانے کی تلقین کی تھی۔۔۔۔

محکمہ خارجہ نے کہا کہ اس غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز کارروائی کی وجہ سے ویزا منسوخ کیا جا رہا ہے ۔واضح رہے پیٹرو اس وقت نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے موجود ہیں۔ جمعہ کو انہوں نے نیو یارک میں مظاہرین کے ایک گروپ سے خطاب میں کہاامریکی فوجیوں کو ٹرمپ کے احکامات نہیں بلکہ انسانیت کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے ۔ ان بیانات کو ٹرمپ کی انتظامیہ نے ‘‘آخری حد’’ قرار دیا ۔ پیٹرو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران غزہ میں جاری لڑائی کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔کولمبیا کی حکومت نے اس اقدام پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔

 

 

 

 

 

