غزہ :اسرائیلی حملے ،خاندان کے 9 افراد سمیت59شہید
غزہ (اے ایف پی،رائٹرز)غزہ شہر اور دیگر علاقوں پر اسرائیلی حملے جاری ہیں ، ہفتے کو بمباری ،گولہ باری اور فائرنگ سے ایک خاندان کے 9 افراد سمیت59فلسطینی شہید اور 100سے زائد زخمی ہو گئے ۔صرف غزہ شہر میں 27افراد اسرائیلی بربریت کا نشانہ بنے۔۔۔
الشاطی اور نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں بکر خاندان کے 9افراد شہید ہو گئے ۔اسرائیلی فوج نے کہا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں 120 فضائی حملے کیے ۔اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ شہر چھوڑ کر جا نے والوں کی تعداد 8 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ۔اسرائیلی فوج نے الشفا ہسپتال کا محاصرہ کر لیا ،ڈاکٹروں نے بتایا کہ ٹینک ہسپتال کے قریب پہنچ گئے ہیں جس سے علاج معالجے میں مشکلات بڑھ گئی ہیں ،حماس کے سینئر رہنما غازی حمد نے کہا غزہ میں حماس کو منظر نامے سے ہٹانے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کریں گے ،خودمختار فلسطینی ریاست بنی تو اسلحہ ملکی فوج کے حوالے کرنے کو تیار ہیں ۔انہوں نے دوحہ میں امریکی میڈیا سے گفتگو میں اعتراف کیا کہ اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد سے ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے لیکن یہ قیمت ہمیں ادا کرنی ہی تھی کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسرائیلی فورسز نے یروشلم میں فائرنگ کے واقعے میں ملوث فلسطینی متنا عمرو کا دو منزلہ گھر دھماکا خیز مواد سے اڑا دیا۔ آس پاس کے گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ واضح رہے عمرو نے 8 ستمبر کو یروشلم میں چھ اسرائیلیوں کو قتل کیا تھا ،فوج نے عمرو کو موقع پر شہید کر دیا تھا ۔