غزہ تباہی :ترک صدر کا اسرائیل سے سو ارب ڈالر ہرجانے کا مطالبہ
استنبول(دنیا مانیٹرنگ)ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اقوام متحدہ میں خالی نشستوں سے خطاب کیا۔ اگر اسرائیل کو نہ روکا گیا تو فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششیں ادھوری رہیں گی۔۔۔
بوسفرس ڈپلومیسی فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کو نسل کش ٹولہ قرار دیتے ہوئے ان کے فوری ٹرائل اور غزہ کی تباہی پر اسرائیل سے سو ارب ڈالر ہرجانے کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے اپنی ساکھ کھو چکے ہیں ۔