تھائی لینڈ اور فلپائن میں بارشیں طوفان،18ہلاک ،14لاپتا
بینکاک،منیلا(اے ایف پی)تھائی لینڈ اور فلپائن میں شدید بارشوں اور طوفان کے باعث 18افراد ہلاک ،14 لاپتا ہو گئے ۔تھائی لینڈ میں شدید بارشوں کے باعث مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال میں سات افراد ہلاک ہو گئے۔۔۔
جبکہ 2 لاکھ 60 ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے ۔ فلپائن میں شدید طوفان کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی، جبکہ 14 افراد تاحال لاپتا ہیں۔ طوفان سے کئی گھروں کی چھتیں اُڑ گئیں۔ جزیرہ بلیران سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ 4 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔