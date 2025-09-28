آرمینیا ئی وزیر اعظم کا پاکستان اور سعودیہ کیساتھ سفارتی تعلقات پر خوشی کا اظہار
نیویارک (آئی این پی،مانیٹرنگ ڈیسک) آرمینیا کے وزیراعظم نکول پشینیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔۔۔۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں آرمینیا اور ترکیہ کے درمیان بے مثال رشتہ قائم ہوا ہے اور صدر رجب طیب اردوان سے ملاقاتیں باقاعدگی سے ہوتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ترکیہ اور آرمینیا کے درمیان باہمی اعتماد میں اضافہ ہورہا ہے ۔ نکول پشینیان نے کہا آذربائیجان کے ساتھ جنگ بندی پر انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا ۔ ان کا کہنا تھا صدر ٹرمپ دنیا میں قیام امن کے لیے مخلص ہیں۔