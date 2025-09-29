ملک ہر میدان میں آگے بڑھ رہا،اکیلا کپتان کچھ نہیں کر سکتا کامیابی ٹیم ورک سے ملتی ہے:وزیر اعظم
لندن (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوز ایجنسیاں) وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اکیلا کپتان دس کھلاڑیوں کی محنت کے بغیر کچھ نہیں کرسکتا، ٹیم ورک سے ہی کامیابی ملتی ہے ،ملک کی معیشت مستحکم ہورہی ہے ، ترقی کا وقت آچکا ، پاکستان خارجی، معاشی اور عسکری میدان میں آگے بڑھ رہا ہے۔۔۔
معیشت کی بہتری میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اہم کردار ہے ۔پاک امریکا تعلقات میں بہتری آئی ہے اور اب دونوں ممالک قریب آرہے ہیں۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے دورے کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وفود سے بات چیت کرتے شہباز شریف نے کہا کہ اوورسیز ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں جو پاکستان کا نام روشن کررہے ہیں،معاشی استحکام حاصل کر لیا، اب ملک معاشی ترقی کی طرف بڑھے گا۔ نوازشریف کے دور میں پاکستان24 ویں بڑی معیشت تھی، ہماری حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، موجودہ کوششیں پاکستانی معیشت کو مزید بہتر کریں گی۔ان کاکہناتھاکہ عسکری ،معاشی اور سفارتی محاذ پر پاکستانی کو کامیابیاں ملیں،پاکستان معیشت ،خارجہ تعلقات اور دفاع سمیت تمام محاذوں پر تیزی سے ترقی کر رہا ہے ۔ جنگ میں پاکستان نے دشمن کو شکست فاش دی، یو این اجلاس میں پاکستان کا بہترین مقدمہ پیش کیا۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں پاکستان نے غزہ اور کشمیر کا معاملہ دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔وزیراعظم نے کہا پاکستان نے قوموں کی برادری میں وقار اور احترام حاصل کیا ہے ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام ایک دن اپنی آزادی کی منزل حاصل کریں گے ،غزہ کے لوگ جس ظلم و بربریت کا سامنا کر رہے ہیں اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں عرب اور اسلامی ممالک سے مشاورت غزہ کے معاملے پر حوصلہ افزا نتائج پیدا کرے گی۔ انہوں نے کہاکہ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے انتہائی مفید ملاقات ہوئی، اچھے ماحول میں ہونے والی اس میٹنگ سے پاکستان اور امریکا کے تعلقات میں مزید مضبوطی آئے گی۔