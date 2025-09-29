غزہ میں جنگ بندی کے قریب ،سب متفق:ٹرمپ:اسرائیل کی پناہ گاہوں پر بمباری،مزید 90شہید
واشنگٹن ،غزہ (اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک) امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہاہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے قریب ہیں اور اس خاص مقصدکیلئے سب متفق ہیں ،مجوزہ امن معاہدے پر ہرکوئی معاہدے کیلئے تیارہے اور امیدہے آج اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات میں اسے حتمی شکل دی جاسکے گی۔۔۔
دوسری طرف اسرائیل نے غزہ میں حملوں میں اضافہ کردیا ہے ،گزشتہ روز اسرائیلی طیاروں نے رہائشی عمارتوں اوربے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جس سے 90فلسطینی شہید ہوگئے ۔امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھاکہ ہمارے پاس مشرقِ وسطیٰ میں عظیم کام کرنے کا ایک حقیقی موقع اور امکان ہے ، پہلی بار سب خاص مقصد کے لئے ایک ساتھ ہیں اورہم یہ کر کے دکھائیں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ ہم غزہ میں جنگ ختم کرنے کی ڈیل کے قریب ہیں، اس خاص مقصد کیلئے سب آن بورڈ ہیں۔ غزہ کے حوالے سے مشرقِ وسطیٰ کے ملکوں سے بات چیت جاری ہے ، اسرائیلی وزیرِ اعظم اور حماس بھی اس گفتگو سے باخبر ہیں۔ یہ بات چیت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اس کی ضرورت ہو گی۔انہوں نے کہاکہ ہمارے پاس مشرق وسطیٰ میں کامیابی حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے اورسب کا خاص معاہدے کیلئے متفق ہونا پہلی بار ہوا ہے ۔ آج وائٹ ہاؤس میں ہونیوالے اجلاس میں ٹرمپ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو جنگ ختم کرنے کیلئے یہ منصوبہ پیش کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک عالمی خبررساں ادارے کو انٹرویو میں کہاکہ اسرائیل اور عرب رہنماؤں کی جانب سے اس تجویز پر بہت اچھا ردعمل ملا ،یہ تجویز صرف غزہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ مشرق وسطیٰ میں وسیع تر امن کے حصول کے بارے میں ہے ۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آگئی ،تازہ کارروائیوں میں مزید 90 فلسطینی شہید ہوگئے ۔ ہفتے کو اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں رہائشی عمارتوں، بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں اور خیموں پر بمباری کی گئی۔اسرائیل فوج نے شمالی غزہ میں میڈیا سے بات کرنے والی نہتی خواتین اور بچوں پر بھی ڈرون حملہ کیا۔عرب میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 66 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ۔دوسری طرف حماس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کا کوئی منصوبہ ابھی تک نہیں ملا جبکہ غزہ شہر میں اسرائیلی حملوں کے بعد 2 یرغمالیوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے مطالبہ کیا ہے اسرائیلی فضائی حملے شام 6 بجے سے 24 گھنٹوں کیلئے روکے جائیں تاکہ یرغمالیوں کو خطرے سے نکالا جائے ۔