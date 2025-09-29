بھارت خطے کا غنڈہ،پاکستان کا کرارا جواب،بھارتی مندوب اقوام متحدہ سے فرار
نیویارک (محمد حسن رضا سے )اقوامِ متحدہ میں پاکستان نے بھارت کی جانب سے ملک کو ’’ٹیررستان‘‘ کہنے کو انتہائی شرمناک اور چھوٹا پن قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی۔۔۔
پاکستان کے مدلل بیان پر بھارت بوکھلا گیا اور بھارتی مندوب کو پریشانی کی حالت میں فون سنتے دیکھا گیا اور پھر بوکھلاہٹ کے عالم میں وہ ہال چھوڑکربھاگ گیا۔اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں سیکنڈ سیکرٹری محمد راشد نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی ہم منصب رینٹالا سری نواس کے بیان کو انتہائی شرمناک اور بچگانہ قراردیا۔پاکستانی سفارتکار نے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس بیان پر بھی اعتراض کیا جس میں انہوں نے پاکستان کو عالمی دہشت گردی کا مرکز قرار دیا تھا۔انہوں نے کہا کہ بھارت خطے کا غاصب اور غنڈہ ہے ، پورے خطے کو اپنی بالادستی کے عزائم اور انتہا پسندانہ نظریات کی بنیاد پر یرغمال بنائے ہوئے ہے ، جو بدقسمتی سے نفرت، تقسیم اور تعصب کو ہوا دیتے ہیں۔ آج ہم نے ایک رکن ملک کی طرف سے وہی پرانی تقاریر سنیں جو قابلِ اندازہ تھیں، پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور کوشش، جھوٹے بیانیے اور گمراہ کن دعوؤں پر مبنی مگر ہمیشہ کی طرح حقائق سے بالکل خالی تھی۔محمد راشد نے کہا کہ دہشتگردی کیخلاف جنگ میں پاکستان کی 90 ہزار قربانیاں دنیا تسلیم کرتی ہے ، ہمارا پڑوسی ملک خود دہشتگردی کا سب سے بڑا مرتکب ہے ، یہی ملک ایک خفیہ اور سرحد پار دہشتگردانہ نیٹ ورک چلاتا ہے اور اپنے پراکسی عناصر کے ذریعے پاکستان کے اندر اور باہر کارروائیاں کرتا ہے ۔ اس کا ایک زندہ ثبوت بھارت کے حاضر سروس بحریہ کے افسر اور خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ کمانڈر کلبھوشن یادیو کی گرفتاری ہے ۔محمد راشد کاکہناتھاکہ پاکستان نے پہلگام واقعہ کی ایک آزاد اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کی، جسے فوراً رد کر دیا گیا اورحیرت ہے آج تک اس واقعہ سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے ، حقیقی ترقی کیلئے خلوص، باہمی احترام، مکالمہ اور سفارت کاری ضروری ہیں،یہ وہ اصول ہیں جنہیں پاکستان ہمیشہ مقدم رکھتا آیا ہے اور بھارت کو بھی بالآخر یہی راستہ اختیار کرنا ہوگا، اگر وہ واقعی امن کا خواہاں ہے ۔انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی شرمناک ہے کہ بھارت اتنا پست ہو جائے کہ اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کرے ،اس برجستہ جواب پر بھارتی مندوب رینٹالا سری نواس کو پریشانی کی حالت میں فون سنتے دیکھا گیا اور پھر بوکھلاہٹ کے عالم میں وہ اچانک ہال چھوڑ کر فرارہوگئے ۔محمد راشد نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایک خودمختار ریاست کے نام کا مذاق اڑانا صرف غیر شائستگی ہی نہیں بلکہ ایک پورے عوام کو بدنام اور ان کی توہین کرنے کی دانستہ کوشش ہے ۔اس قسم کی بیان بازی میں ملوث ہو کر بھارت اپنی ساکھ کو خود نقصان پہنچاتا ہے اور دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے ۔