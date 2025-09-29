رشوت لینے کا الزام ،چین کے سابق وزیر کو سزائے موت
شینزین(رائٹرز)چین کے سابق وزیر برائے زراعت و دیہی امور تانگ رین جیان کو جیلن صوبے کی ایک عدالت نے رشوت ستانی کے الزام میں سزائے موت سنادی تاہم سزا پر عملدرآمد 2 سال کے لئے معطل کر دیا گیا۔۔۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق تانگ رین جیان نے 2007 سے 2024 کے دوران مختلف عہدوں پر فائز رہتے ہوئے نقدی اور جائیداد سمیت 26کروڑ 80 لاکھ یوآن (تقریباً 3 کروڑ 76 لاکھ ملین ڈالر)کی رشوت وصول کی، عدالت نے قرار دیا کہ انہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا تھا۔چینی کمیونسٹ پارٹی نے نومبر 2024 میں تانگ رین جیان کو پارٹی سے نکال دیا تھا،6 ماہ بعد انسدادِ بدعنوانی کمیشن نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کیں اور انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تانگ رین جیان 2017 سے 2020 تک مغربی صوبے گانسو کے گورنر رہے ، اس کے بعد وہ وزیرِ زراعت و دیہی امور کے منصب پر فائز ہوئے ۔صدر شی جن پنگ نے رواں سال جنوری میں کہا تھا کہ بدعنوانی کمیونسٹ پارٹی کیلئے سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ اب بھی بڑھ رہی ہے ۔