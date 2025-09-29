ایران پاک سعودی دفاعی معاہدے کا حصہ بننے کا خواہاں
تہران (مانیٹرنگ ڈیسک)ایران نے پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے میں شمولیت کی خواہش کا اظہارکردیا۔ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے میجر جنرل اور ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر رحیم صفوی نے میڈیاسے گفتگو کے دوران پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔۔۔
اور کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کا مشترکہ دفاعی معاہدہ مثبت پیش رفت ہے ، ایران بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائے تو یہ اچھا ہو گا۔ رحیم صفوی نے کہا کہ امریکا کے علاقائی اثر و رسوخ میں کمی آ رہی ہے ، امریکا اب اپنی توجہ ایشیا پیسیفک خطے کی طرف منتقل کر رہا ہے ، اس صورتِ حال میں ہم ایک علاقائی اسلامی اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔