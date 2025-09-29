صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر ملکی اڈے بنانیکی مخالفت کا خیر مقدم کرتے ہیں ، افغان حکومت

کابل (مانیٹرنگ ڈیسک )افغان حکومت نے روس، چین، ایران اور پاکستان کے اس مو قف کا خیرمقدم کیا ہے جس میں افغانستان میں غیر ملکی فوجی اڈے قائم کرنے کی مخالفت کی گئی ہے۔۔۔

 یہ بات طالبان حکومت کے نائب ترجمان حمد اللہ فطرت نے ہفتے کو صحافیوں کو جاری بیان میں کہی۔حمد اللہ فطرت نے وضاحت کی کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی اور نہ ہی کسی مسلح گروہ کو ملک میں کام کرنے کی اجازت ہے ۔انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ افغانستان کسی ملک کے لیے خطرہ ہے ، بے بنیاد ہے ، ان کے بقول افغانستان کرپشن، منشیات اور دیگر منفی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے ۔انہوں نے زور دیا کہ امارت اسلامی افغانستان تمام ممالک کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر مثبت تعلقات چاہتی ہے اور کسی بھی بے بنیاد خدشے یا الزام کو مسترد کرتی ہے ۔علاوہ ازیں پاکستان سے جماعتِ اسلامی کے وفد نے نائب امیر پروفیسر محمد ابراہیم کی قیادت میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی، اس موقع پر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر بات چیت کی گئی۔

 

