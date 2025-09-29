صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کیخلاف برلن میں مظاہرہ ایک لاکھ افرادسڑکوں پرآگئے

  • دنیا میرے آگے
اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کیخلاف برلن میں مظاہرہ ایک لاکھ افرادسڑکوں پرآگئے

برلن (مانیٹرنگ ڈیسک)جرمنی کے دارالحکومت برلن میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا۔مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پر روکی جائے۔۔۔

 اور یورپی یونین کے تحت اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔اس عوامی اجتماع کے انعقاد میں 50 مختلف تنظیموں نے حصہ لیا تھا، مظاہرین نے فلسطینی جھنڈے اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر ’’سب نگاہیں غزہ کو دیکھ رہی ہیں‘‘کے نعرے درج تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

حارث رؤف کی ناقص باؤلنگ،پاکستان نے ایشا کپ جیتنے کا سنہری موقع کھو دیا،بھارت سے مسلسل تیسری شکست:بھارتی ٹیم کی ہٹ دھرمی،محسن نقوی سے ٹرافی نہ لی

پاکستان کے نور زمان نیش کپ سکواش ٹور نامنٹ کے فاتح

بنگلہ دیش کوشکست،نڈر 17ساف فٹبال چیمپئن شپ بھارت کے نام

ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر کراچی میں سائیکل ریلی

متھن منہاس بھارتی کرکٹ بورڈ کے نئے صدر بن گئے

پی سی بی نے پہلی مرتبہ سکوررز کیلئے کنٹریکٹس متعارف کروا دیئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak