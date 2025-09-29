اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کیخلاف برلن میں مظاہرہ ایک لاکھ افرادسڑکوں پرآگئے
برلن (مانیٹرنگ ڈیسک)جرمنی کے دارالحکومت برلن میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا۔مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پر روکی جائے۔۔۔
اور یورپی یونین کے تحت اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔اس عوامی اجتماع کے انعقاد میں 50 مختلف تنظیموں نے حصہ لیا تھا، مظاہرین نے فلسطینی جھنڈے اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر ’’سب نگاہیں غزہ کو دیکھ رہی ہیں‘‘کے نعرے درج تھے ۔