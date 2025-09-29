صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت:20لڑکیوں سے زیادتی، 20 کروڑ کا غبن کرنیوالا ہندو روحانی پیشوا گرفتار

  دنیا میرے آگے
بھارت:20لڑکیوں سے زیادتی، 20 کروڑ کا غبن کرنیوالا ہندو روحانی پیشوا گرفتار

نئی دہلی (آئی این پی )بھارت میں 20 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرنے اور 20 کروڑ روپے کا غبن کرنے والے روحانی پیشوا سوامی چیتن یانند سرسوتی کو گرفتار کر لیا گیا۔۔۔

 بھارتی میڈیا کے مطابق دہلی میں واقع ایک معروف تعلیمی ادارے کے سابق ڈائریکٹر اور خود ساختہ ہندو روحانی پیشوا سوامی چیتن یانند سرسوتی کو 17 سے زائد طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے ، دھمکانے ، مالی فراڈ، اور جعلی دستاویزات بنانے کے الزامات میں گرفتار کیا گیا ۔پولیس کے مطابق 62 سالہ سوامی جنہیں پارتھا سارتھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ، گزشتہ کئی دنوں سے مفرور تھا ۔2024 میں کی گئی ابتدائی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ سوامی نے 2010 میں ایک جعلی ٹرسٹ قائم کر کے ادارے کی آمدنی اصل اکاؤنٹس کی بجائے اسی جعلی ٹرسٹ میں منتقل کی اور 20 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگی کی تھی۔

