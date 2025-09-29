صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس نے یوکرین پر سینکڑوں میزائل،ڈرونز داغ دئیے ،4ہلاک

  • دنیا میرے آگے
روس نے یوکرین پر سینکڑوں میزائل،ڈرونز داغ دئیے ،4ہلاک

کیف(اے ایف پی)روس نے یوکرین پر بڑا حملہ کرتے ہوئے سینکڑوں ڈرونز اور میزائل داغے جن میں 4 افراد ہلاک اوربیسیوں زخمی ہوگئے ۔تفصیلات کے مطابق روس نے یوکرین پر بڑاحملہ کرتے ہوئے دارالحکومت کیف اور دیگر علاقوں پر سینکڑوں ڈرون اور میزائل داغے جن کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔۔۔

روسی حملے کے ساتھ ہی پڑوسی ملک پولینڈ نے دو جنوب مشرقی شہروں کے قریب اپنی فضائی حدود بند کر دی اور خطرہ ختم ہونے تک اپنے لڑاکا طیارے فضا میں بھیج دئیے ۔یوکرین کی فوج نے کہا کہ روس نے رات بھر میں 595 ڈرون اور 48 میزائل داغے اور اس کے فضائی دفاعی نظام نے 568 ڈرون اور 43 میزائل مار گرائے ۔ یوکرینی فوج کے مطابق حملے کا مرکزی ہدف دارالحکومت کیف تھا۔یوکرنی صدر وولودومیر زیلنسکی نے کہا کہ حملہ 12 گھنٹے سے زیادہ جاری رہاجس کے دوران ایک امراض قلب کے کلینک، فیکٹریوں اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔روس کی وزارتِ دفاع نے کہا کہ اس نے یوکرین پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی اور بحری ہتھیاروں اور ڈرونز کے ذریعے وسیع حملہ کیا، جس کا نشانہ فوجی انفرا سٹرکچر، بشمول فضائی اڈے تھے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

حارث رؤف کی ناقص باؤلنگ،پاکستان نے ایشا کپ جیتنے کا سنہری موقع کھو دیا،بھارت سے مسلسل تیسری شکست:بھارتی ٹیم کی ہٹ دھرمی،محسن نقوی سے ٹرافی نہ لی

پاکستان کے نور زمان نیش کپ سکواش ٹور نامنٹ کے فاتح

بنگلہ دیش کوشکست،نڈر 17ساف فٹبال چیمپئن شپ بھارت کے نام

ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر کراچی میں سائیکل ریلی

متھن منہاس بھارتی کرکٹ بورڈ کے نئے صدر بن گئے

پی سی بی نے پہلی مرتبہ سکوررز کیلئے کنٹریکٹس متعارف کروا دیئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak