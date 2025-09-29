روس نے یوکرین پر سینکڑوں میزائل،ڈرونز داغ دئیے ،4ہلاک
کیف(اے ایف پی)روس نے یوکرین پر بڑا حملہ کرتے ہوئے سینکڑوں ڈرونز اور میزائل داغے جن میں 4 افراد ہلاک اوربیسیوں زخمی ہوگئے ۔تفصیلات کے مطابق روس نے یوکرین پر بڑاحملہ کرتے ہوئے دارالحکومت کیف اور دیگر علاقوں پر سینکڑوں ڈرون اور میزائل داغے جن کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔۔۔
روسی حملے کے ساتھ ہی پڑوسی ملک پولینڈ نے دو جنوب مشرقی شہروں کے قریب اپنی فضائی حدود بند کر دی اور خطرہ ختم ہونے تک اپنے لڑاکا طیارے فضا میں بھیج دئیے ۔یوکرین کی فوج نے کہا کہ روس نے رات بھر میں 595 ڈرون اور 48 میزائل داغے اور اس کے فضائی دفاعی نظام نے 568 ڈرون اور 43 میزائل مار گرائے ۔ یوکرینی فوج کے مطابق حملے کا مرکزی ہدف دارالحکومت کیف تھا۔یوکرنی صدر وولودومیر زیلنسکی نے کہا کہ حملہ 12 گھنٹے سے زیادہ جاری رہاجس کے دوران ایک امراض قلب کے کلینک، فیکٹریوں اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔روس کی وزارتِ دفاع نے کہا کہ اس نے یوکرین پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی اور بحری ہتھیاروں اور ڈرونز کے ذریعے وسیع حملہ کیا، جس کا نشانہ فوجی انفرا سٹرکچر، بشمول فضائی اڈے تھے ۔