مقبوضہ کشمیر:جعلی مقابلے میں دو کشمیری نوجوان شہید
سرینگر، جموں،لیہہ (اے پی پی)بھارت کے غیرقانونی زیر قبضہ جموں وکشمیرمیں قابض فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں گزشتہ روز ضلع کپواڑہ میں جعلی مقابلے کے دوران دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔۔۔
بھارتی فورسز نے اپنے غیر قانونی قتل کو چھپانے کے لیے مذکورہ نوجوانوں کو مبینہ طور پر عسکریت پسند قرار دیا تاہم مقامی لوگوں نے بھارتی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دونوں نوجوان عام شہری تھے ۔ دریں اثنا، لداخ خطے کے اضلاع لیہہ اور کارگل میں مسلسل پانچویں روز بھی کرفیو اور پابندیوں کا سلسلہ برقرار رہا جس کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہے ۔بھارتی فورسز کی اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں بدھ کے روز چار مظاہرین کی جانیں چلی گئی تھیں جبکہ 100کے لگ بھگ زخمی ہوگئے تھے ۔جبکہ لداخ کے ممتاز ماہر ماحولیات اور تحریک کے سرکردہ رہنما سونم وانگ چک کو بھارتی پولیس نے لیہہ میں ان کے گھر پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا اور انہیں کالے قانون قومی سلامتی ایکٹ کے تحت جودھ پور جیل منتقل کر دیا گیا ہے ، جس پر شدید مذمت کی جا رہی ہے ۔ علاوہ ازیں بی ایس ایف نے اتوار کے روز ریمبیر گڑھ سیکٹر میں تلاشی آپریشن اس وقت شروع کردیا جب ورکنگ با ئونڈری کے نزدیک مبینہ ڈرون سرگرمی کی اطلاعات موصول ہوئیں۔کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حکام نے بتایا کہ صبح کے ابتدائی اوقات میں کرالیان گا ئوں میں ڈرون کی مشکوک حرکت دیکھی گئی ۔