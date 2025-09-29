صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا :چرچ میں کارسوارکی فائرنگ ،2افرادہلاک ،9زخمی

  • دنیا میرے آگے
امریکا :چرچ میں کارسوارکی فائرنگ ،2افرادہلاک ،9زخمی

لانسنگ(اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی ریاست مشی گن کے ایک مورمن چرچ میں فائرنگ کے نتیجے میں 2افراد ہلاک اور 9افراد شدید زخمی ہو گئے جبکہ عمارت میں آگ لگ گئی،حملہ آور کو پولیس نے گولی مار کرہلاک کردیا۔۔۔

حکام نے بتایا کہ یہ واقعہ مشی گن کے گرینڈ بلینک میں واقع چرچ آف جیسس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس میں پیش آیا جسے غیر رسمی طور پر مورمنز کہا جاتا ہے ۔پولیس کاکہناتھاکہ مشتبہ شخص چرچ کے سامنے والے دروازے سے گاڑی کو اندر لایا اور فائرنگ کردی ۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے اسے عیسائیوں پر ایک اور ٹارگٹ حملہ قرار دیا ۔انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھاکہ مشتبہ شخص مر چکا ہے لیکن ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے ، ایسا لگتا ہے کہ یہ امریکا میں عیسائیوں پر ایک اور ٹارگٹ حملہ ہے ۔

