  • دنیا میرے آگے
ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 2شہروں میں فوج تعینات کردی

واشنگٹن (دنیا نیوز) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکا کے مزید 2 شہروں میں فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے ۔ ٹرمپ نے وفاقی اداروں خصوصاً آئی سی ای (امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ) کی۔۔۔

تنصیبات پر مظاہرین کے حملے روکنے کے لیے اوریگن  کے شہر پورٹ لینڈ اور جرائم روکنے کے لیے ٹینیسی کے شہر میمفِس میں فوجی دستے بھیجنے اور ضرورت پڑنے پر پوری قوت استعمال کرنے کی ہدایت جاری کی ہے ۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ محکمۂ جنگ کے وزیر پیٹ ہیگسیٹھ کو حکام کی حفاظت کے لیے تمام ضروری فوجی یونٹس فراہم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔

