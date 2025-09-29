تھلا پتی وجے کا ریلی میں ہلاک افراد کے لواحقین کو فی کس 20 لاکھ روپے امداددینے کا اعلان
ممبئی (اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک) بھارتی تامل اداکار جوزف وجے چندرا شیکھر المعروف تھلاپتی وجے نے پارٹی ریلی میں بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کیلئے فی کس 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان کردیا۔۔۔
جبکہ زخمیوں کو 2،2لاکھ روپے دئیے جائیں گے ۔ ایک روز قبل بھارتی ریاست تامل ناڈو کے شہر کرور میں ریلی میں 60ہزار افراد نے شرکت کی اور بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں 39 افراد ہلاک ہوگئے تھے ۔تھلاپتی وجے کا کہناتھاکہ کرور میں جو کچھ ہوا،وہ سوچ کر میرا دل اور دماغ گہرے بوجھ سے ڈوب گیا، اس واقعہ پر اپنے دل کے درد کو بیان کرنے کیلئے الفاظ سے محروم ہوں۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے بھی ہلاک افراد کے لواحقین کیلئے امداد کا اعلان کیا اور کہا کہ ہلاک افراد کے لواحقین کو دو دو لاکھ اور زخمیوں کو فی کس 50 ہزار بھارتی روپے دئیے جائیں گے ۔