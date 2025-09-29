دبئی میں طالب علم کی ایمانداری، دو لاکھ درہم کا چیک اور رقم واپس کر دی
دبئی (اے پی پی)متحدہ عرب امارات کے شہردبئی میں سیکنڈری سکول کے ایک طالب علم نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی، ملنے والا ایک پرس اس کے مالک کو واپس کردیا۔۔۔
جس میں دو لاکھ درہم مالیت کا چیک اور نقد رقم موجود تھی۔دبئی پولیس نے طالب علم کے سکول کا دورہ کیا اورعیسیٰ عباس محمد عبداﷲکو اس کے کلاس فیلوز کے سامنے اعزاز اور خصوصی انعام سے نوازا۔القصیص پولیس سٹیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل احمد الہاشمی نے انتظامی امور شعبے کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل ناصر عبدالعزیز الخاج کی موجود گی میں انعام دیا۔