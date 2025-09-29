چین نے دنیا کا سب سے طویل پل ٹریفک کے لیے کھول دیا
بیجنگ (اے پی پی)چین کے جنوب مغربی صوبہ گویژو میں دنیا کا سب سے طویل پل اتوار کی صبح ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، جس سے ایک گہری وادی کے پار سفر کا وقت دو گھنٹے سے کم ہو کر صرف دو منٹ رہ گیا۔۔۔
اس پل کی تعمیر میں تین سال لگے ۔چینی خبر رساں ایجنسی شنہوا کے مطابق، ہواجیانگ گہری وادی کا یہ پل صوبہ گویژو میں پہاڑی علاقے میں بیبان دریا سے 625 میٹر بلند ہے ، اور سان فرانسسکو کے گولڈن گیٹ پل کے مقابلے میں تقریبا نو گنا طویل ہے ۔گویژو صوبے کے حکام کے مطابق اس منصوبے کی مرکزی لمبائی 1420 میٹر اور یہ دنیا میں پہاڑی علاقے میں طویل فاصلے کے اسٹیل ہینگ برج والے سب سے طویل معلق پل کے طور پر سامنے آیا ہے ۔یہ 2890 میٹر طویل ڈھانچہ ہواجیانگ گہری وادی کے اوپر پھیلا ہوا ہے ، جسے '''زمین کا دراڑ'' کہا جاتا ہے ۔