ڈنمارک میں ایک ہفتے کیلئے سویلین ڈرون پروازوں پر پابندی لگادی گئی
کوپن ہیگن (اے ایف پی)ڈنمارک نے ملک بھر میں سویلین ڈرون پروازوں پر ایک ہفتے کیلئے پابندی لگادی ۔ ڈینش وزارت ٹرانسپورٹ کے اعلامیہ کے مطابق ڈنمارک آئندہ ہفتے میں یورپی یونین کے رہنماؤں کی میزبانی کرے گا اوراس موقع پر سخت سکیورٹی انتظامات کئے جارہے ہیں۔۔۔
اس لئے پیر سے جمعہ تک ڈنمارک کی فضائی حدود کو تمام سویلین ڈرون پروازوں کیلئے بند کردیا جائے گا ۔واضح رہے کہ بدھ کے روز ڈنمارک کے سب سے بڑے فوجی اڈے کاروپ بیس کے اوپر نامعلوم ڈرونز کی پروازوں کے بعد ڈنمارک نے اپنی فضائی حدود کو بھی کئی گھنٹے بند رکھاتھا۔