صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈنمارک میں ایک ہفتے کیلئے سویلین ڈرون پروازوں پر پابندی لگادی گئی

  • دنیا میرے آگے
ڈنمارک میں ایک ہفتے کیلئے سویلین ڈرون پروازوں پر پابندی لگادی گئی

کوپن ہیگن (اے ایف پی)ڈنمارک نے ملک بھر میں سویلین ڈرون پروازوں پر ایک ہفتے کیلئے پابندی لگادی ۔ ڈینش وزارت ٹرانسپورٹ کے اعلامیہ کے مطابق ڈنمارک آئندہ ہفتے میں یورپی یونین کے رہنماؤں کی میزبانی کرے گا اوراس موقع پر سخت سکیورٹی انتظامات کئے جارہے ہیں۔۔۔

اس لئے پیر سے جمعہ تک ڈنمارک کی فضائی حدود کو تمام سویلین ڈرون پروازوں کیلئے بند کردیا جائے گا ۔واضح رہے کہ بدھ کے روز ڈنمارک کے سب سے بڑے فوجی اڈے کاروپ بیس کے اوپر نامعلوم ڈرونز کی پروازوں کے بعد ڈنمارک نے اپنی فضائی حدود کو بھی کئی گھنٹے بند رکھاتھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

خاتون سے گاڑی چھیننے والے ملزمان گرفتار

پراپرٹی پر قبضے کیلئے فائرنگ،سنگین نتائج کی دھمکیاں،مقدمہ درج

کھلا پیٹرول فروخت کرنے والا دکاندار حوالات جا پہنچا

گیس سلنڈر نصب کرنے پرگرفتاری

خریداری کے بہانے دکان سے موبائل اور نقدی چوری کرلی

لدھیوالہ:چھوٹے بیٹے کیساتھ ملکر بہو سے زیادتی ،ملز م گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak