ٹرمپ کے امن منصوبے کا خیر مقدم،خطے میں دیر پا امن کیلئے دو ریاستی تجویز پر عمل درآمد ضروری:شہباز شریف
لندن(دنیا نیوز،نیوز ایجنسیاں،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کے امن منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں دیرپا امن کے لیے دو ریاستی تجویز پر عمل درآمد ضروری ہے ، انہوں نے کہا میں اور فیلڈ مارشل ہر معاملے پر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔۔۔
سیاسی وعسکری قیادت خارجہ پالیسی سمیت تمام اہم معاملات میں ایک پیج پر ہے ، اقتصادی صورتحال کے حوالے سے بھی باہمی مشاورت کی جاتی ہے ،دعا ہے یہ ہم آہنگی جاری رہے تاکہ ماضی کے نقصانات کا ازالہ ہوسکے ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں،غزہ پر اجلاس کا مثبت نتیجہ جلد سامنے آئے گا،پاک سعودی دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں، حرمین شریفین کی حفاظت کیلئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرینگے ، پچھلی حکومت نے دہشتگردوں کو رہا کر کے دوبارہ بسایا، ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے ۔وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہوں جس کا مقصد غزہ میں جنگ کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے ۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ فلسطینی عوام اور اسرائیل کے درمیان پائیدار امن خطے میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے ۔میرا یہ بھی پختہ یقین ہے کہ صدر ٹرمپ اس نہایت اہم اور فوری معاہدے کو حقیقت بنانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔میں صدر ٹرمپ کی قیادت اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کے اہم کردار کی تعریف کرتا ہوں۔میرا یہ بھی پختہ یقین ہے کہ دو ریاستی حل کا نفاذ خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے ۔برطانیہ میں مقیم پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا نیویارک اورواشنگٹن کا دورہ بہت کامیاب اورمفید رہا، اقوام متحدہ کی عمارت میں غزہ کی صورتحال پر اجلاس خوش آئند پیشرفت ہے ، قطر،متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن اورمصر بھی اہم اجلاس میں شریک ہوئے ۔ صدر ٹرمپ نے غزہ پر اجلاس کی صدارت کی، پاکستان کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا، غزہ سے متعلق اجلاس میں حوصلہ افزا بات چیت ہوئی، یقین کامل ہے کہ غزہ پر حالیہ اجلاس کا مثبت نتیجہ بہت جلد سامنے آئے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے انتہائی خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی، امریکی صدر سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے ، ملاقات میں دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا، امریکی صدر کی یواین اسمبلی اور ملاقات میں تعریف کی، ٹرمپ اوران کی ٹیم نے پاک بھارت جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا،پاکستان بھارت جنگ بندی میں اہم کردارادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، پاکستانی قوم نے امن کی کوششوں پر نوبل انعام کیلئے صدر ٹرمپ کا نام تجویز کیا۔صدر ٹرمپ نے یقین دہانی کروائی کہ وہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی شعبہ جات میں بھرپورتعاون کریں گے ۔ غزہ میں جاری ظلم وستم کا سلسلہ اب بند ہونا چاہئے ۔ غزہ میں مسلمانوں کے خلاف بربریت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہئے ، غزہ کی صورتحال پر جنرل اسمبلی میں بھرپورآواز اُٹھائی، فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپوریکجہتی کا اظہار کیا۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی جنرل اسمبلی کے فورم پر بھرپورآواز اٹھائی، پانی کے حوالے سے بھی بات کی۔وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب کے دورے میں پاکستان کو بے پناہ عزت دی گئی، سعودی قیادت نے شاندار استقبال کیا جو 24کروڑ پاکستانیوں کیلئے باعث فخر ہے ،دفاعی معاہدہ پاکستان اورسعودی عرب کی دیرینہ خواہش تھی، حرمین شریفین کی حفاظت کیلئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ، پاکستان اورسعودی عرب کے درمیان دہائیوں سے جاری اعتماد کا رشتہ ہے ، پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں۔انہوں نے کہا پاکستان کی مضبوط اقتصادیات کے لیے جستجو کررہے ہیں، ایک ہزار زرعی گریجویٹس کو چین میں تربیت کیلئے بھیجا ہے ، قرضوں سے نجات حاصل کرنا ہمارا عزم ہے ، شبانہ روزمحنت کے نتیجے میں پاکستان اوج ثریا کی منزل حاصل کرے گا۔وزیراعظم نے مزیدکہا پچھلی حکومت نے دہشت گردوں کو رہا کر کے دوبارہ بسایا، دہشتگردی کا چیلنج دوبارہ سراٹھا رہا ہے ، افواج پاکستان اورقانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردی کے خاتمے کیلئے برسرپیکار ہیں، خارجی ہاتھ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے ، کالعدم تنظیموں کے پیچھے خارجی سرمایہ اور مدد ہے ، ہم دہشتگردوں کا مکمل صفایا کریں گے ، افواج پاکستان کے جوان اورافسران دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، دہشتگردی کا خاتمہ کرکے دم لیں گے ۔افواج پاکستان نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ یادرکھے گا، ہماری بہادرافواج نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں معرکہ حق میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی، جنگ کے دوران پوری قوم اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی تھی،ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں ہمارے بہادر شاہینوں نے اپنی جرات اور بہادری دکھائی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا، دنیا کو باور ہوا کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے ۔ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا اﷲ تعالیٰ کے فضل و کرم اور 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے معیشت بنیادی استحکام حاصل کر چکی، اب ترقی اور پائیدار استحکام کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے ، بدقسمتی سے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے حالیہ سیلاب نے بہت تباہی مچائی ہے ۔ 2022 کے سیلاب سے سندھ جبکہ حالیہ سیلاب سے پنجاب میں بے پناہ نقصانات ہوئے ہیں۔ ایک ہزار سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ہزاروں دیہات زیرآب آئے ، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور املاک کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے ۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے ۔ ہمارا حوصلہ اور عزم بلند ہیں اور انشائاﷲ اس صورتحال سے نمٹیں گے اور اس چیلنج سے نکل کر آگے بڑھیں گے ۔اس موقع پر ان کے ساتھ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی موجود تھے ۔