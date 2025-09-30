ٹرمپ کا 20نکاتی غزہ امن منصوبہ:اسرائیل راضی،حماس خاموش، وائٹ ہائوس میں نیتن یاہونے دوحا حملے پر امیر قطر کو فون کر کے معافی مانگ لی
واشنگٹن(محمد حسن رضا سے ،دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس میں غزہ امن منصوبے کا اعلان کردیا اور کہا سعودی عرب ، ترکیہ ، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل بھی ہمارے ساتھ ہیں۔۔۔
امید ہے ایران بھی ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائیگا ۔ٹرمپ کے امن منصوبے پر جہاں اسرائیل نے رضامندی ظاہر کی ہے وہیں حماس خاموش ہے ، وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو نے دوحہ حملے پر امیر قطر کو فون کر کے معافی بھی مانگ لی۔ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے تاریخی دن ہے ، خطے میں امن اور استحکام کے لیے کام کریں گے ، غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ عرب اور مسلم رہنماؤں نے اس منصوبے کی حمایت کی ہے ، ترکیہ اور انڈونیشیا کے صدور میرے ساتھ ہیں،وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی ہے ۔ اسرائیلی وزیراعظم نے میرا امن معاہدہ تسلیم کرلیا ہے ، ایران سے متعلق بھی نیتن یاہو کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، امن معاہدہ تسلیم کرنے پراسرائیلی وزیراعظم کا شکرگزارہوں۔ ہم نے مل کر اچھا کام کیا ہے اور کئی دیگر ممالک کے ساتھ بھی، اور یہی اس صورتحال کو حل کرنے کا طریقہ ہے ۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا ہدف صرف غزہ پٹی ہی نہیں بلکہ پورے مشرقِ وسطیٰ میں امن ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اور نیتن یاہو نے ایران، ابراہیمی معاہدوں اور غزہ تنازع کے خاتمے جیسے مسائل پر بات کی ہے ۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر حماس نے اسے قبول کر لیا تو اس تجویز میں تمام باقی ماندہ یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے ، حماس کی طرف سے ہمیں مثبت جواب ملے گا،لیکن کسی صورت بھی 72 گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے ۔اگر حماس معاہدہ مسترد کردے تو اسرائیل کو حماس کے خاتمے کے لیے میری مکمل پشت پناہی حاصل ہوگی۔انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت، عرب اور مسلم ممالک نے غزہ کو تیزی سے غیر مسلح کرنے ، حماس اور دیگر تمام دہشت گرد تنظیموں کی فوجی صلاحیت ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہم ان ممالک پر بھروسا کر رہے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ حماس سے نمٹیں گے اور میرے سننے میں آیا ہے کہ حماس بھی یہ کرنا چاہتی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ بشمول سرنگیں اور اسلحہ بنانے کی تنصیبات ختم کر دی جائیں گی اور غزہ پٹی میں مقامی پولیس فورس کو تربیت دی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں نئی عبوری اتھارٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے ، تمام فریق اسرائیلی افواج کے مرحلہ وار انخلا کے لیے ایک ٹائم لائن پر متفق ہوں گے امید ہے کہ مزید فائرنگ نہیں ہو گی۔ فلسطین میں نئی حکومت فلسطینیوں اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی، غزہ جنگ کا خاتمہ مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے بڑے وژن کا ایک چھوٹا حصہ ہے ۔سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر بھی اس منصوبے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دیگر نام آئندہ دنوں میں جاری کیے جائیں گے ۔ ملاقات میں نیتن یاہو نے فلسطینی ریاست کی مخالفت کی ہے ، ہم غزہ میں موجود یرغمالیوں میں سے 32 افراد کی لاشیں اور 22 افراد کی زندہ واپسی چاہتے ہیں۔امریکی صدر نے کہاکہ سعودی ولی عہد بہترین انسان ہیں جبکہ امیر قطر غیرمعمولی شخصیت کے مالک ہیں،عرب اور مسلم ممالک غزہ کو ہتھیار وں سے پاک کرنے کیلئے پرعزم ہیں۔ میں فلسطینیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنی تقدیر کا خود اختیار سنبھالیں،اگر فلسطینی اتھارٹی میری اصلاحات مکمل نہیں کرتی تو اس کے ذمے دار وہ خود ہوں گے ۔ڈونلڈ ٹرمپ نے کہاکہ ہم غزہ میں عبوری انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے ، میری سربراہی میں امن کونسل غزہ کی عبوری انتظامیہ کی تشکیل کی ذمہ دار ہوگی۔ غزہ اتھارٹی کا صدر میں خود ہوں گا، میں گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کرتا ہوں، مسلم ممالک نے غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنانے پر اتفاق کیا ہے ۔ کچھ ممالک نے ناسمجھی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرلیا ہے ، بہت سے فلسطینی سکون سے زندگی جینا چاہتے ہیں۔امریکی صدر نے کہا کہ ‘ اسرائیلی وزیراعظم نے قطری ہم منصب سے بات کی، ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسرائیل، قطر اور امریکا کے درمیان ایک باضابطہ سہ فریقی میکنزم قائم کیا جائے تاکہ باہمی سلامتی کو بہتر بنایا جا سکے ، غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے اور مستقبل میں مسائل سے بچا جا سکے ۔غیرملکی خبررساں ایجنسی نے اسرائیلی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے دوحہ میں اسرائیل کے فضائی حملے اور قطری سکیورٹی اہلکار کی ہلاکت پر معافی مانگی۔پریس کانفرنس سے خطاب میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے کی حمایت کی اور کہا کہ آپ کے جنگ بندی منصوبے کی حمایت کرتا ہوں، یہ معاہدہ یقینی بنائے گا کہ غزہ اسرائیل کے لیے کبھی خطرہ نہیں بنے گا۔نیتن یاہو نے کہا منصوبہ جنگ کے خاتمے سے متعلق اسرائیل کے اصولوں سے مطابقت رکھتاہے ، حماس نے منصوبہ رد کیا تو اسرائیل اپنا کام مکمل کرے گا۔امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم نے پریس کانفرنس کے دوران سوال نہیں لیے ۔ادھر ایک سفارتی ذرائع نے الجزیرہ کو حماس تک مجوزہ معاہدے پہنچنے کی تصدیق کردی، قطر اور مصر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی مذاکراتی ٹیم تک پہنچادیا۔۔ رپورٹ کے مطابق حماس کی ٹیم نے ثالثوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ منصوبے کا مطالعہ کریں گے ۔
واشنگٹن (دنیا مانیٹرنگ )وائٹ ہاؤس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ تنازع ختم کرنے کے حوالے سے 20 نکاتی امن منصوبہ جاری کر دیا ۔ جس کے مطابق غزہ کو انتہاپسندی سے پاک ایک ایسا علاقہ بنایا جائے گا جہاں دہشت گردی نہ ہو اور جو اپنے پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ نہ بنے ۔غزہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی تاکہ غزہ کے عوام، جو طویل عرصے سے تکالیف جھیل رہے ہیں، اس سے مستفید ہو سکیں۔اگر دونوں فریق اس تجویز پر متفق ہو جائیں تو جنگ فوراً ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی افواج متعین کردہ لائن تک پیچھے ہٹ جائیں گی تاکہ یرغمالیوں کی رہائی کی تیاری ہو سکے ۔ اس دوران تمام فوجی کارروائیاں بشمول فضائی اور توپ خانے کی بمباری معطل رہیں گی اور محاذ کی لائنیں جمی رہیں گی، یہاں تک کہ مکمل مرحلہ وار انخلا کی شرائط پوری ہوں۔اسرائیل کی جانب سے اس معاہدے کی عوامی منظوری کے 72 گھنٹے کے اندر تمام یرغمالی، چاہے زندہ ہوں یا ہلاک، واپس کر دئیے جائیں گے ۔یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل 250 عمر قید پانے والے قیدیوں اور 1700 غزہ کے باشندوں کو رہا کرے گا جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار ہوئے تھے ، جن میں تمام خواتین اور بچے شامل ہوں گے ۔ ہر اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے میں 15 غزہ کے شہید افراد کی لاشیں واپس کی جائیں گی۔جب تمام یرغمالی واپس آ جائیں گے تو حماس کے وہ ارکان جو پُرامن بقائے باہمی پر راضی ہوں اور اپنے ہتھیار ڈال دیں، انہیں عام معافی دی جائے گی۔ جو ارکان غزہ چھوڑنا چاہیں گے انہیں محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔معاہدے کے فوراً بعد غزہ میں مکمل انسانی امداد بھیجی جائے گی۔ کم از کم امداد وہی ہوگی جو 19 جنوری 2025 کے انسانی امدادی معاہدے میں طے کی گئی تھی، جن میں بنیادی ڈھانچے (پانی، بجلی، سیوریج)کی بحالی، ہسپتالوں اور تنوروں کی مرمت، اور ملبہ ہٹانے و سڑکیں کھولنے کے لیے ضروری مشینری شامل ہوگی۔امداد اور سامان کی تقسیم اقوام متحدہ، ریڈ کریسنٹ اور دیگر غیرجانبدار عالمی اداروں کے ذریعے ہوگی، اور دونوں فریق اس میں مداخلت نہیں کریں گے ۔ رفح کراسنگ کا کھلنا بھی 19 جنوری 2025 کے معاہدے کے تحت طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔غزہ کی حکمرانی ایک عبوری، غیرسیاسی اور تکنیکی فلسطینی کمیٹی کے سپرد ہوگی جو عوامی خدمات اور بلدیاتی امور چلائے گی۔ یہ کمیٹی اہل فلسطینیوں اور عالمی ماہرین پر مشتمل ہوگی اور اس پر ایک نئے عالمی عبوری ادارے "بورڈ آف پیس" کی نگرانی ہوگی، جس کی سربراہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے ۔ اس ادارے میں سابق برطانوی وزیرِاعظم ٹونی بلیئر سمیت عالمی رہنما بھی شامل ہوں گے ۔ یہ ادارہ غزہ کی تعمیرِنو کے لیے فریم ورک اور فنڈنگ فراہم کرے گا، یہاں تک کہ فلسطینی اتھارٹی اپنی اصلاحات مکمل کر کے غزہ کا کنٹرول دوبارہ سنبھال سکے ۔ایک خصوصی "ٹرمپ اقتصادی ترقیاتی منصوبہ" ترتیب دیا جائے گا جس میں مشرقِ وسطیٰ کے جدید شہروں کی تعمیر میں شامل ماہرین شریک ہوں گے تاکہ غزہ کو روزگار، سرمایہ کاری اور ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں۔غزہ میں ایک خصوصی اقتصادی زون قائم کیا جائے گا جس کے لیے ترجیحی تجارتی نرخ اور رسائی کے معاہدے کیے جائیں گے ۔کسی کو بھی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جو لوگ جانا چاہیں گے انہیں آزادی ہوگی اور وہ واپسی کے بھی حقدار ہوں گے ۔ تاہم لوگوں کو غزہ میں رہنے اور بہتر مستقبل کی تعمیر کی ترغیب دی جائے گی۔حماس اور دیگر گروہ اس بات پر متفق ہوں گے کہ انہیں غزہ کی حکمرانی میں براہِ راست یا بالواسطہ کوئی کردار نہیں ہوگا۔ تمام فوجی و عسکری ڈھانچے ، بشمول سرنگیں اور اسلحہ سازی کے مراکز، ختم کر دئیے جائیں گے ۔ غزہ کے مکمل غیر فوجی بنانے کے عمل کی نگرانی آزاد مبصرین کریں گے ۔ اسلحہ کو ناقابلِ استعمال بنانے کا عمل عالمی فنڈنگ کے ذریعے "ہتھیار خریدنے اور دوبارہ آباد کاری کے پروگرام" کے تحت کیا جائے گا۔خطے کے شراکت دار اس بات کی ضمانت دیں گے کہ حماس اور دیگر گروہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں اور نیا غزہ اپنے ہمسایوں کے لیے خطرہ نہ بنے ۔امریکا عرب اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر عارضی بین الاقوامی استحکام فورس (آئی ایس ایف) قائم کرے گا جو فوراً غزہ میں تعینات ہوگی۔ یہ فورس فلسطینی پولیس کو تربیت اور معاونت فراہم کرے گی، اور مصر و اردن سے مشاورت کرے گی۔ یہ فورس اسرائیل اور مصر کے ساتھ مل کر سرحدوں کی حفاظت کرے گی، ہتھیاروں کی سمگلنگ روکے گی اور سامان کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گی۔اسرائیل نہ تو غزہ پر قبضہ کرے گا اور نہ اسے ضم کرے گا۔ جیسے ہی آئی ایس ایف کنٹرول سنبھالے گی، اسرائیلی فوج مرحلہ وار پیچھے ہٹتی جائے گی۔ یہ انخلا معیار اور اوقات کے مطابق ہوگا، جس پر آئی ڈی ایف،آئی ایس ایف ، ضامن ممالک اور امریکا متفق ہوں گے ، تاکہ غزہ محفوظ اور غیر عسکری خطہ بن جائے ۔اگر حماس اس تجویز میں تاخیر کرے یا انکار کرے تو مذکورہ اقدامات اور امدادی کارروائیاں ان علاقوں میں شروع ہوں گی جو آئی ڈی ایف سے آئی ایس ایف کو منتقل کیے جائیں گے اور جو دہشت گردی سے پاک ہوں گے ۔ایک بین المذاہب مکالمہ عمل شروع کیا جائے گا جس کا مقصد رواداری اور پُرامن بقائے باہمی کی قدروں کو فروغ دینا ہوگا تاکہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے رویے اور بیانیے بدل سکیں اور امن کے فوائد اجاگر ہوں۔جیسے جیسے غزہ کی تعمیر نو اور فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات آگے بڑھیں گی، فلسطینی عوام کے حقِ خودارادیت اور ریاست کے قیام کے لیے ایک قابلِ عمل راستہ ہموار ہو سکے گا۔امریکا اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ایک سیاسی مکالمہ شروع کرے گا تاکہ پُرامن اور خوشحال بقائے باہمی کا مستقل راستہ متعین کیا جا سکے ۔