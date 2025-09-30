صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودیہ کے بعدکئی ممالک دفاعی معاہدہ کرناچاہتے :اسحاق ڈار

  • دنیا میرے آگے
سعودیہ کے بعدکئی ممالک دفاعی معاہدہ کرناچاہتے :اسحاق ڈار

لندن (نیوز ایجنسیاں ، مانیٹرنگ ڈیسک) نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے پر کسی بھی ملک کو تحفظات نہیں ہیں ،کئی ممالک اس طرح کے معاہدے کرنا چاہتے ہیں۔۔۔

پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاع معاہدے میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے اور یہ معاہدہ راتوں رات نہیں ہوا بلکہ اس پر پچھلے ڈیڑھ سال میں بہت محنت ہوئی ہے ۔ اس معاہدے پر کسی ملک کو تحفظات نہیں بلکہ کئی دیگر ممالک بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کرنا چاہتے ہیں۔ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہاکہ ہم نے پاکستان کو اپنے اصل مقام پر واپس لانا ہے ، دفاعی طور پر ہم نے ثابت کردیا ہے اور اب اسے معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے ۔پاکستان نے عالمی سطح پر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی سرحدوں کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے بلکہ علاقائی امن کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے ۔نائب وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے ملک کی عزت واحترام کرنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے کیوں کہ سب ممالک کا احترام ایک جتنا ہی ہے اور ہم تمام ممالک سے پر امن تعلقات چاہتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

خاتون گاڑی کی ڈکی میں گھوڑا لے جاتے پکڑی گئیں

بلڈ پریشر مریضوں کیلئے آلو میں چھُپی افادیت جانئے

ٹریفک حادثہ میں شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا

دماغ کے عمر کیساتھ ساتھ کمزور ہونیکی سائنسی وجوہات

برطانیہ ، زوردار جمائی لینے سے گردن کی ہڈی سرک گئی

مسکراہٹ دماغ میں مثبت تبدیلیوں کو متحرک کرتی ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak