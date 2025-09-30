سعودیہ کے بعدکئی ممالک دفاعی معاہدہ کرناچاہتے :اسحاق ڈار
لندن (نیوز ایجنسیاں ، مانیٹرنگ ڈیسک) نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے پر کسی بھی ملک کو تحفظات نہیں ہیں ،کئی ممالک اس طرح کے معاہدے کرنا چاہتے ہیں۔۔۔
پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاع معاہدے میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے اور یہ معاہدہ راتوں رات نہیں ہوا بلکہ اس پر پچھلے ڈیڑھ سال میں بہت محنت ہوئی ہے ۔ اس معاہدے پر کسی ملک کو تحفظات نہیں بلکہ کئی دیگر ممالک بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کرنا چاہتے ہیں۔ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہاکہ ہم نے پاکستان کو اپنے اصل مقام پر واپس لانا ہے ، دفاعی طور پر ہم نے ثابت کردیا ہے اور اب اسے معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے ۔پاکستان نے عالمی سطح پر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی سرحدوں کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے بلکہ علاقائی امن کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے ۔نائب وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے ملک کی عزت واحترام کرنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے کیوں کہ سب ممالک کا احترام ایک جتنا ہی ہے اور ہم تمام ممالک سے پر امن تعلقات چاہتے ہیں۔