یورپی یونین نے ایرانی جوہری پروگرام پر دوبارہ پابندیاں لگادیں

یورپی یونین نے ایرانی جوہری پروگرام پر دوبارہ پابندیاں لگادیں

برسلز،تہران (اے ایف پی) یورپی یونین نے اقوام متحدہ کے پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کے بعد ایران کے جوہری پروگرام پر وسیع پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان پابندیوں میں مالیاتی اقدامات اور ایران کے مرکزی بینک کے اثاثے منجمد کرنا شامل ہے۔۔۔

 ایران نے اس اقدام کو ناانصافی قرار دیا ہے ، جبکہ یورپی حکام نے سفارتی بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے پر زور دیا ہے ۔یورپی یونین نے کہا ہے کہ مخصوص ایرانی حکام پر سفری پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں جب کہ ایران کی خام تیل کی خریداری و ترسیل، سونے اور بعض بحری سازوسامان کی فروخت پربھی پابندی لگائی ہے ۔ ایران نے ایک شخص کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں پھانسی دے دی ۔

 

