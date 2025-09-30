صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ(اے ایف پی ،دنیا مانیٹرنگ)غزہ پر اسرائیلی حملوں میں پیر کو کم ازکم33فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ۔اسرائیلی فوج نے النصر کے علاقے میں شہریوں کے گھروں کو تباہ کرنے کیلئے کئی بکتر بند گاڑیاں استعمال کیں۔۔۔

اسرائیلی فوج نے الشفا ہسپتال کے گرد کئی گھروں کو خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا تاکہ وہاں حملہ کیا جا سکے ۔غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں اکتوبر 2023 سے ابتک 66ہزار 55 فلسطینی شہید ،1لاکھ68ہزار346زخمی ہو چکے جب کہ ہزاروں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے ۔ دوسری جانب گلف آف عدن میں یمنی ساحل پر ڈچ کارگو جہاز پر حملہ ہوا ہے ۔ جہاز کو دھماکا خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا جس سے آگ لگ گئی ،عملے کے دو ارکان زخمی ہو گئے ۔ حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی تاہم حوثی باغیوں پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے ۔

 

فیصل آباد میں الیکٹرو بس سروس کا افتتاح : پنجاب اور پنجابی کیخلاف بات آئی تو مریم نواز چھوڑے گی نہیں : وزیر اعلیٰ

سپریم کورٹ : جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا حکم معطل، ڈیوٹی روسٹر میں نام شامل

احتجاج حق مگر انتشار سے معیشت کو نقصان، آزاد کشمیر میں تعلیم، صحت بہتر: ڈی جی آئی ایس پی آر

سیلاب متاثرین کو وزیراعظم پیکیج دینے کیلئے حکومت کی IMF سے درخواست

قومی اسمبلی : پی ٹی آئی کا احتجاج، نعرے بازی: خوارج کیلئے تقریریں بند، عوام کو جواب دیں: وزیر قانون

گنڈا پور کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے 2 گھنٹے ملاقات، پارٹی معاملات پر مشاورت

