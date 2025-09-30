غزہ :شدید بمباری ،33شہید یمنی ساحل پر ڈچ جہاز پر حملہ
غزہ(اے ایف پی ،دنیا مانیٹرنگ)غزہ پر اسرائیلی حملوں میں پیر کو کم ازکم33فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ۔اسرائیلی فوج نے النصر کے علاقے میں شہریوں کے گھروں کو تباہ کرنے کیلئے کئی بکتر بند گاڑیاں استعمال کیں۔۔۔
اسرائیلی فوج نے الشفا ہسپتال کے گرد کئی گھروں کو خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا تاکہ وہاں حملہ کیا جا سکے ۔غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں اکتوبر 2023 سے ابتک 66ہزار 55 فلسطینی شہید ،1لاکھ68ہزار346زخمی ہو چکے جب کہ ہزاروں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے ۔ دوسری جانب گلف آف عدن میں یمنی ساحل پر ڈچ کارگو جہاز پر حملہ ہوا ہے ۔ جہاز کو دھماکا خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا جس سے آگ لگ گئی ،عملے کے دو ارکان زخمی ہو گئے ۔ حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی تاہم حوثی باغیوں پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے ۔