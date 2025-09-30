صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا نے چابہار بندرگاہ میں بھارتی منصوبے پر پابندیاں لگا دیں

امریکا نے چابہار بندرگاہ میں بھارتی منصوبے پر پابندیاں لگا دیں

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکا نے ایران میں چابہار بندرگاہ کے بھارتی منصوبے پر پابندیاں عائد کر دیں۔ یہ اقدام ایرانی نیوکلیئر پروگرام کے خلاف امریکی، یورپی اور اسرائیلی پابندیوں کے ایک روز بعد کیا گیا۔۔۔۔

سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے ترجمان ٹومی پیگوٹ نے اعلان کیا ہے کہ چابہار پر پابندیوں سے استثنا 29 ستمبر سے ختم ہو گیا ہے ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 2018 میں بھارت کو اس منصوبے میں استثنا افغانستان کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کیلئے دیا تھا ۔فرانسیسی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے روس سے تیل کی خریداری پر بھارت کو نشانہ بنایا ہے ،ٹرمپ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی طرف سے پاکستان کے ساتھ چار روزہ جنگ بندی کی تعریف نہ کرنے پر بھی ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ دہائیوں پر محیط تعاون کو توڑ دیا ، اس سے پہلے کے امریکی صدور بھارت کے خلاف اختلافات پر زیادہ زور نہیں دیتے تھے ،بھارت کو چین کے خلاف توازن کے طور پر دیکھتے تھے ۔

