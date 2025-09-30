افغانستان:طالبان حکومت نے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند کردی
کابل(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)افغانستان کی طالبان حکومت نے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند کردیں، سائبر سکیورٹی مانیٹرنگ ادارے نیٹ بلاکس کے مطابق ملک میں انٹرنیٹ کنکشن 14 فیصد تک محدود ہو چکا۔۔۔
پورے افغانستان میں ٹیلی کام بندش نافذ ہو چکی ہے ۔یہ صورتحال جان بوجھ کر انٹرنیٹ سروسز کو منقطع کرنے کے مترادف لگتی ہے ۔واضح رہے چند ہفتے قبل طالبان حکومت نے کئی صوبوں میں فائبر آپٹک کنکشن منقطع کیے تھے ۔افغانستان کے مقامی ٹی وی چینل نے ایکس پر کہا کہ پیر کی دوپہر سے ملک بھر میں فائبر آپٹک انٹرنیٹ بند کردیا گیا ہے ۔