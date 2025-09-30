صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش:طالبہ سے زیادتی، ہنگامے پھوٹ پڑے ، 3 افراد ہلاک

  • دنیا میرے آگے
چٹاگانگ (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں آٹھویں جماعت کی طالبہ سے زیادتی کے بعد شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے ، پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوگئے۔۔۔

 علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی، دکانوں، گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگانے کے واقعات بھی پیش آئے ۔ مظاہرین نے فوج پر براہِ راست فائرنگ کرنے کا الزام عائد کیا ہے ۔فوج نے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ باغی گروپ یونائیٹڈ پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے حامیوں نے فوجی دستوں اور مقامی لوگوں پر آٹومیٹک ہتھیاروں سے 100 سے 150 راؤنڈ فائر کیے جس کے نتیجے میں متعدد شہری اور 3افسروں سمیت 10فوجی اہلکار زخمی ہوئے ۔بنگلادیش کے وزیر داخلہ جہانگیر چودھری نے کہا کہ بیرون ملک سے اسلحہ لاکر شر پسند عناصر کو فراہم کیا جا رہا ہے ۔

 

