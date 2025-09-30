مڈ غاسکر :بجلی وپانی کی قلت کیخلاف مظاہرے ، 22ہلاک صدرکے استعفے کا مطالبہ
انتاناناریوو(اے ایف پی) مڈغاسکر میں بجلی اور پانی کی بندش کے خلاف مظاہروں پر سکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 22 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ۔ نوجوانوں کی قیادت میں "جنریشن زیڈ" تحریک نے صدر آندری راجویلینا کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔۔۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر وولکر ترک نے ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آزادی اظہار اور پرامن احتجاج کے احترام پر زور دیا ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق مڈ غاسکر بدعنوانی اور غربت کے سنگین بحرانوں کا شکار ہے ۔