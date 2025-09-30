صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈ غاسکر :بجلی وپانی کی قلت کیخلاف مظاہرے ، 22ہلاک صدرکے استعفے کا مطالبہ

  • دنیا میرے آگے
انتاناناریوو(اے ایف پی) مڈغاسکر میں بجلی اور پانی کی بندش کے خلاف مظاہروں پر سکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 22 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ۔ نوجوانوں کی قیادت میں "جنریشن زیڈ" تحریک نے صدر آندری راجویلینا کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔۔۔

اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر وولکر ترک نے ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آزادی اظہار اور پرامن احتجاج کے احترام پر زور دیا ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق مڈ غاسکر بدعنوانی اور غربت کے سنگین بحرانوں کا شکار ہے ۔

 

