20نکاتی امن معاہدہ مسلم دنیا کے لئے تاریخی سنگ میل
واشنگٹن(تجزیہ:محمد حسن رضا)بیس نکاتی امن معاہدہ صرف غزہ کیلئے نہیں بلکہ پورے مشرقِ وسطیٰ اور مسلم دنیا کیلئے ایک تاریخی سنگِ میل ہے ۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لیا جانا اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ خطے میں پائیدار امن کیلئے پاکستان ایک کلیدی ضامن کی حیثیت رکھتا ہے۔۔۔
یہ پاکستان کیلئے سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے دیرینہ اصولوں، فلسطینی عوام کی حمایت، مسلم اتحاد اور دو ریاستی حل پر قائم رہتے ہوئے عالمی سیاست میں ایک فیصلہ کن اور قائدانہ کردار ادا کرے ۔ اگر پاکستان سفارتی مہارت، علاقائی توازن اور عوامی جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے آگے بڑھے تو یہ معاہدہ نا صرف فلسطینی ریاست کے قیام بلکہ پاکستان کی عالمی حیثیت کیلئے تاریخی کامیابی بن سکتا ہے ۔وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے ذکر نے پاکستان کی عالمی اہمیت کو اجاگر کر دیا ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ 20 نکاتی امن معاہدہ کا اعلان کیا، جسے غزہ میں جاری انسانی المیے کے خاتمے اور مشرقِ وسطیٰ میں دیرپا امن کی طرف ایک تاریخی پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے ۔یہ محض ایک سفارتی بیان نہیں بلکہ ایک ایسا سنگِ میل ہے جس نے فلسطینی ریاست کے قیام، مسلم دنیا کی اجتماعی پالیسی اور عالمی طاقتوں کے توازن کو نئی سمت دیدی ہے ۔ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کا نام لے کر اس معاہدے کی حمایت کا ذکر کیا، جو پاکستان کے کردار کو غیر معمولی بنا دیتا ہے ۔ ٹرمپ کاکہناہے کہ 20نکاتی امن معاہدہ ایسا جامع روڈ میپ ہے جس میں نا صرف جنگ بندی ہوگی بلکہ غزہ کے مکمل غیر مسلح ہونے ، اسرائیلی افواج کے مرحلہ وار انخلا، فلسطینی ریاست کے قیام اور یرغمالیوں کی فوری رہائی جیسے عملی نکات شامل ہیں۔مسلم دنیا کا اس معاہدے پر متفق ہوکر جنگ بندی میں کرداراداکرنا بڑا سنگِ میل ہے جس نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کر دی ۔ منصوبے کے تحت جاری اسرائیلی مظالم کو کسی طور پر بھی قانونی جواز نہیں دیا گیا بلکہ فلسطینی عوام کو نسل کشی سے نجات دلانے پر زور دیا گیا ہے ۔ معاہدے کو فلسطینی عوام بھی قبول کررہے ہیں کیونکہ حماس کی اکثریت اور فلسطینی قیادت نے اس پر اتفاق کیا ہے ۔ تمام بڑے فریقوں کی شمولیت سے معاہدے کے ذریعے مشرقِ وسطیٰ میں دیرپا امن کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ امن کی صورت میں خلیجی ممالک میں تعمیر نو کے منصوبوں میں پاکستانی افرادی قوت اور کمپنیوں کیلئے روزگار اور سرمایہ کاری کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں جس طرح وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کا نام لے کر حمایت کا ذکر کیا، وہ اس معاہدے کے سب سے اہم سفارتی اشاروں میں سے ایک ہے ۔ یہ پیغام دو بڑے حقائق کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت اس امن منصوبے پر یکساں سوچ رکھتی ہے ، امریکا اور دیگر طاقتیں اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ خطے میں کوئی بھی پائیدار امن پاکستان کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں۔پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کے دو ریاستی حل کا حامی رہا ہے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو عرب دنیا اور مغرب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے ۔ یہ پیش رفت پاکستان کو مسلم دنیا میں قائدانہ مقام دلانے کے ساتھ ساتھ امریکا کے ساتھ تعلقات کو نئی جہت دینے کا موقع فراہم کرتی ہے ، خاص طور پر ایسے وقت میں جب افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد اسلام آباد اور واشنگٹن کے روابط سرد مہری کا شکار تھے ۔ سعودی عرب، ترکی، ایران، قطر، ملائیشیا اور انڈونیشیا جیسے ممالک کی متفقہ حمایت نا صرف فلسطین کے مسئلے کو نئی توانائی دیتی ہے بلکہ یہ تاثر بھی ختم کرتی ہے کہ مسلم دنیا صرف بیانات تک محدود رہتی ہے ۔ یہ پہلی بار ہے کہ مسلم ممالک نے ایک متفقہ اور عملی قدم اٹھایا ہے جس کے ٹھوس نتائج فوری طور پر دیکھے جاسکیں گے ۔ ایران اور سعودی عرب حالیہ برسوں میں چین کی ثالثی سے تعلقات بہتر بنا چکے ہیں، اس امن معاہدے نے انہیں ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر مزید قریب کر دیا ہے ۔