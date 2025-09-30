صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روسی صدر کا 1لاکھ 35ہزار افرادکو فوج میں بھرتی کرنیکا حکم

ماسکو،واشنگٹن،اسٹراس برگ(اے ایف پی) روسی صدر پیوٹن نے موسم خزاں کی بھرتی مہم کے تحت 1 اکتوبر سے 31 دسمبر 2025 تک 1لاکھ35ہزار افراد کو فوج میں بھرتی کرنے کا حکم دیا ہے۔۔۔

 یہ 2016 کے بعد سب سے بڑی فوجی بھرتی ہے ۔واضح رہے  روس میں ہر سال بہار اور خزاں میں 18 سے 30 سال کے مردوں کو لازمی فوجی خدمات کے لیے بلایا جاتا ہے ۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایلچی کیتھ کیلاؤگ نے کہا ہے کہ یوکرین کو امریکی ہتھیاروں سے روس کے اندر طویل فاصلے تک حملوں کی اجازت دی جا سکتی ہے ۔ایک انٹرویو میں انہوں  نے کہا کہ روس کی محفوظ پناہ گاہیں اب نہیں رہیں گی ۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی تصدیق کی کہ یوکرین کو ٹاماہاک میزائلوں کی فراہمی پر بات چیت جاری ہے ۔ روس نے ردعمل میں کہا کہ کوئی ہتھیار جنگ کا نقشہ نہیں بدل سکتا۔ یورپی کونسل نے 2025 کا انسانی حقوق ایوارڈ یوکرینی صحافی میکسم بوٹکیوچ کو دیا ہے ۔ وہ 2022 میں فوج میں شامل ہوئے اور 2023 میں جنگی جرائم کے الزام میں روسی عدالت سے 13 سال قید کی سزا پائی، اکتوبر 2024 میں قیدیوں کے تبادلے کے دوران رہا ہو گئے ۔ادھر ماسکو کے جنوب مشرقی علاقے ووسکرسینسک میں یوکرینی ڈرون حملے سے لگنے والی آگ میں ایک 6 سالہ بچہ اور اس کی 76 سالہ دادی ہلاک ہو گئی ۔

 

