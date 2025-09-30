صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی جہادنے ٹرمپ کا امن منصوبہ مسترد کر دیا، سازش قرار

غزہ (اے ایف پی)فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اسے فلسطینیوں کے خلاف مزید جارحیت کی سازش قرار دیا ہے ۔ تنظیم نے بیان میں کہا اسرائیل امریکا کے ذریعے وہ سب کچھ مسلط کرنا چاہتا ہے جو وہ جنگ کے ذریعے حاصل نہ کر سکا۔۔۔

 یہ اعلان خطے میں مزید آگ بھڑکانے کا فارمولا ہے ۔فلسطینی اتھارٹی نے ٹرمپ کے غزہ جنگ ختم کرنے کے منصوبے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے ان کی مخلصانہ کوششوں کا خیرمقدم کیا ہے ۔حماس نے غزہ کی حکمرانی کیلئے کسی غیر ملکی ادارے کوقبول کرنے سے انکارکردیا ۔ بیان میں حماس نے کہا ہے کہ سامنے آنے والی بعض امن تجاویز کو مسترد کرتے ہیں، ہمیں وہ منصوبہ موصول نہیں ہوا جس کی بات ہورہی ہے ،منصوبہ ملے گا تواپنی قوم کے مفاد کے مطابق موقف دیں گے ،ٹوبی بلیئر ہماری قوم کیلئے ناقابل قبول شخصیت ہیں،اپنی قوم کی کسی غیر ملکی سرپرستی کو قبول نہیں کریں گے ۔

