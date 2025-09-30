ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ،پاکستان سمیت 8ممالک کااظہار اعتماد
دوحہ(دنیا مانیٹرنگ)سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ ، مصر، قطر، اردن، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں کو سراہتے ہوئے ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔۔۔
مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کا امن منصوبہ غزہ کی تعمیر نو، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی روک تھام اور دو ریاستی حل کی بنیاد پر پائیدار امن کی جانب مثبت قدم ہے ۔ وزرائے خارجہ نے مغربی کنارے کے انضمام کو روکنے کے امریکی اعلان کا بھی خیرمقدم کیا۔ اعلامیے میں فریقین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے تعمیری کردار ادا کریں تاکہ خطے میں امن، استحکام اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی ممکن ہو۔