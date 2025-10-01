ٹرمپ کا الٹی میٹم:حماس کو 3سے 4دن میں جواب دینا ہو گا
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس کو ان کے غزہ جنگ بندی منصوبے پر جواب دینے کے لیے صرف تین یا چار دن دئیے جا رہے ہیں۔منصوبے کے تحت فلسطینی عسکریت پسند گروپ کو مکمل طور پر غیر مسلح ہونا ہوگا اور۔۔۔
آئندہ حکومت میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہم صرف حماس کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یا تو اس پر عمل کرے گی یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو انجام بہت افسوسناک ہوگا۔کوانٹیکو ورجینیا میں امریکی جرنیلوں اور ایڈمرلز سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہاہمیں صرف ایک دستخط چاہئیں ، اور اگر وہ دستخط نہ ہوئے تو اس کی قیمت جہنم میں چکانی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے ہی بھلے کے لیے دستخط کر دیں۔ اپنے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکا کو جرائم اور امیگریشن کے باعث اندر سے جنگ کا سامنا ہے ،ہم ایک ایک کر کے شہروں کو سیدھا کریں گے ۔ یہ بھی جنگ ہے ، اندرونی جنگ۔انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک فوجی کوئیِک ری ایکشن فورس بنانے کا حکم دیا ہے تاکہ شہری بدامنی پر قابو پایا جا سکے ۔انہوں نے میڈیا پر حملہ کرتے ہوئے صحافیوں کو گھٹیا لوگ قرار دیا۔اس موقع پر وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے فوجی افسروں کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پینٹاگون میں موٹے جرنیل اور ایڈمرل بالکل ناقابل قبول ہیں۔انہوں نے ہدایت دی کہ فوجی اہلکار سال میں دو بار فٹنس ٹیسٹ دیں گے ، بال اور داڑھیاں تراشیں گے اور سخت گرومنگ سٹینڈرڈز پر عمل کریں گے ۔