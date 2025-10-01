صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :اسرائیلی فائرنگ ،امداد کے منتظر 17افراد سمیت 45شہید

  • دنیا میرے آگے
غزہ :اسرائیلی فائرنگ ،امداد کے منتظر 17افراد سمیت 45شہید

غزہ،یروشلم(اے ایف پی)غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور حملوں میں 45 فلسطینی شہید ہو گئے ، جن میں 17 افراد امدادی مرکز کے قریب نشانہ بنے ۔ شہدا میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔۔۔

 الحدہ ہسپتال کے مطابق غزہ پل کے قریب شہری خوراک لینے کیلئے جمع تھے ، اس دوران اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی،22لوگ زخمی بھی ہوئے ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا چین فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی ہر سازگار کوشش کو خوش آمدید کہتا اور اسے سپورٹ کرتا ہے ۔ کریملن نے ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے ۔ س نے کہا کہ روس اس منصوبے کو خوش آمدید کہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے تنازعے کو پرامن حل تک پہنچائے ۔ اقوامِ متحدہ نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں امدادی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے تیار ہے ، بشرطیکہ حالات اجازت دیں۔ یہ بیان صدر ٹرمپ کے مجوزہ 20 نکاتی امن منصوبے کے بعد سامنے آیا، اقوامِ متحدہ نے واضح کیا کہ وہ منصوبے کی تیاری میں شامل نہیں تھی، مگر امداد کی تقسیم کے لیے مکمل تیار ہے ۔ حماس نے کہا کہ گروپ ٹرمپ کے غزہ جنگ ختم کرنے کے منصوبے پر غور کر رہا ہے ، حماس کے سیاسی اور عسکری رہنماؤں کے درمیان اندرون و بیرون ملک مشاورت جاری ہے ۔ ذرائع کے مطابق مشاورت چند روز تک جاری رہ سکتی ہے ۔ماس کے سیاسی اور عسکری رہنماؤں کے درمیان اندرون و بیرون ملک مشاورت جاری ہے ۔ ذرائع کے مطابق مشاورت چند روز تک جاری رہ سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak