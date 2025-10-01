غزہ :اسرائیلی فائرنگ ،امداد کے منتظر 17افراد سمیت 45شہید
غزہ،یروشلم(اے ایف پی)غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور حملوں میں 45 فلسطینی شہید ہو گئے ، جن میں 17 افراد امدادی مرکز کے قریب نشانہ بنے ۔ شہدا میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔۔۔
الحدہ ہسپتال کے مطابق غزہ پل کے قریب شہری خوراک لینے کیلئے جمع تھے ، اس دوران اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی،22لوگ زخمی بھی ہوئے ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا چین فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی ہر سازگار کوشش کو خوش آمدید کہتا اور اسے سپورٹ کرتا ہے ۔ کریملن نے ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے ۔ س نے کہا کہ روس اس منصوبے کو خوش آمدید کہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے تنازعے کو پرامن حل تک پہنچائے ۔ اقوامِ متحدہ نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں امدادی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے تیار ہے ، بشرطیکہ حالات اجازت دیں۔ یہ بیان صدر ٹرمپ کے مجوزہ 20 نکاتی امن منصوبے کے بعد سامنے آیا، اقوامِ متحدہ نے واضح کیا کہ وہ منصوبے کی تیاری میں شامل نہیں تھی، مگر امداد کی تقسیم کے لیے مکمل تیار ہے ۔ حماس نے کہا کہ گروپ ٹرمپ کے غزہ جنگ ختم کرنے کے منصوبے پر غور کر رہا ہے ، حماس کے سیاسی اور عسکری رہنماؤں کے درمیان اندرون و بیرون ملک مشاورت جاری ہے ۔ ذرائع کے مطابق مشاورت چند روز تک جاری رہ سکتی ہے ۔ماس کے سیاسی اور عسکری رہنماؤں کے درمیان اندرون و بیرون ملک مشاورت جاری ہے ۔ ذرائع کے مطابق مشاورت چند روز تک جاری رہ سکتی ہے ۔