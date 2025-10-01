غزہ میں اسرائیل کا ساتھ نہ دینے پر فلسطینیوں کی ٹارگٹ کلنگ کا انکشاف
یروشلم(مانیٹر نگ ڈیسک)غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کا ساتھ نہ دینے پر فلسطینیوں کی ٹارگٹ کلنگ کا انکشاف ہوا ہے ۔۔۔
اسرائیل نے فلسطینی قبیلے حمائل کے سربراہان کو خریدنے کی کوشش مگر انکار پر انکے 50 سے زائد افراد کوقتل کیا۔اسرائیلی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ غزہ میں فلسطینیوں کو حماس کے خلاف استعمال کرنے کی اسرائیلی کوششیں جاری ہیں اور اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو حماس کے خلاف لڑنے کے لیے اسلحہ اور بھاری رقوم دینے کی کوششیں کررہی ہے ۔