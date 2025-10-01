غزہ میں امن منصوبہ:ٹونی بلیئر کا ممکنہ کردار متنازع قرار
لندن (اے ایف پی)برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر جن کی سیاسی ساکھ 2003 کی عراق جنگ کے سبب بری طرح متاثر ہوئی تھی ایک بار پھر مشرق وسطیٰ میں ممکنہ طور پر اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔72 سالہ بلیئر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے معماروں میں شامل بتائے جا رہے ہیں۔۔۔
اس منصوبے کے تحت فلسطینی علاقے کے لیے مجوزہ بین الاقوامی عبوری اتھارٹی کے بورڈ میں شامل ہوں گے ۔ اس منصوبے کی تشکیل میں ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیرڈ کُشنر کا بھی اہم کردار رہا ہے ۔بلیئر کے ناقدین کا کہنا ہے بطور مشرق وسطیٰ کوارٹیٹ کے ایلچی وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکے اور ان کی عراق جنگ میں شمولیت کے باعث وہ عرب دنیا میں ناپسندیدہ ہیں۔ فلسطینی نیشنل انیشی ایٹو کے رہنما مصطفی برغوثی نے اس تجویز کو ‘‘انتہائی خوفناک خیال’’ قرار دیتے ہوئے کہاکہ غزہ کے فلسطینی امور کسی غیر ملکی کو سونپنا بالکل ناقابل قبول ہے ، خاص طور پر بلیئر کی شہرت کو دیکھتے ہوئے ۔اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیز نے بھی سخت مؤقف اپناتے ہوئے ایک پوسٹ میں لکھاٹونی بلیئر؟ ہرگز نہیں۔ بہتر ہے ہم دی ہیگ (بین الاقوامی فوجداری عدالت)میں ملیں۔بلیئر 1997 سے 2007 تک برطانیہ کے وزیراعظم رہے اور شمالی آئرلینڈ کے تاریخی امن معاہدے سمیت کئی اصلاحات متعارف کرائیں۔ وہ آج بھی عراق جنگ پر معذرت خواہ نہیں ہیں تاہم انٹیلی جنس کی ناکامیوں اور جنگ کے بعد کی منصوبہ بندی کی کمی پر افسوس ظاہر کر چکے ہیں۔