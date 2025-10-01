غزہ امن منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی :قطری وزیر اعظم
دوحہ (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور۔۔۔
مذاکرات کے متقاضی ہیں۔انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلا کے معاملے پر وضاحت درکار ہے اور اس مسئلے پر مزید بات چیت ہونی چاہیے ۔علاوہ ازیں قطر نے کہا ہے کہ امریکا نے اسے سکیورٹی کی ضمانت دی ہے اور اسرائیل نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ قطر پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ یقین دہانی امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان فون کال میں دی گئی۔ قطر نے یقین دہانی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔